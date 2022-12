Olen ollut vihainen, surullinen ja kaikkea siltä väliltä seuratessani tämän vanhan viraston toimintaa.

Maahanmuuttovirasto (Migri) on jäänyt valovuosien päähän siitä hyvästä palvelukulttuurista, mihin muut virastot edes pyrkivät, sanoi Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok). Vanhan viraston toiminta-ajatusta on vaikea muuttaa, koska Migri on aikoinaan perustettu nimenomaan estämään ulkomaalaisten tuloa Suomeen, hän jatkoi (HS 10.12.). Nämä kommentit ilahduttivat minua suuresti. Varsinkin kun Maahanmuuttoviraston uusi ylijohtaja Ilkka Haahtela on luvannut muuttaa käytänteitä (HS 16.12.).

Perheessäni on kaksi syyrialaista, joiden sekavia ja epäselviä oleskelulupaprosesseja seuratessa on tullut selväksi, kuinka nöyryyttävää ja pelottavaa asiointi Migrin kanssa on pahimmillaan – juuri niin kuin mongolialainen sairaanhoitaja kuvasi karkottamispäätöstään (HS 10.12.). Migrin päätös perustui muun muassa hänen työsuhteisiinsa, jotka eivät ole olleet erityisen vakiintuneita ja kiinteitä. Hän kun vain hoiti koronaviruspotilaita teho-osastolla!

Olen ollut suomalaisena vihainen, surullinen ja kaikkea siltä väliltä seuratessani tämän vanhan viraston virkamiehiä näissä päätöksissä. Kysymys kuuluu, miten saada viraston rakenteet ja kulttuuri päivitettyä nykypäivään. Olisi aika lopettaa työvoiman tänne jäämistä estävät päätökset. Nythän rummutetaan työvoimapulaa ja me tarvitsemme monenlaisia osaajia. Uusi vuosi tuokoon toivoa ja turvaa näihinkin asioihin.

Elina Rainio

työyhteisökouluttaja ja draamapedagogi

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.