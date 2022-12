Kaupungin omat päättäjät myöntävät rakennuslupia liian täyteen ahdetuille kiinteistöille, joten kaupunki varmaan kantaa vastuun siitä, minne lumia aurataan.

Helsingissä on viime päivinä satanut runsaasti lunta.

Pääkaupunkiseudulla useat viime talvet ovat olleet erittäin lumisia, ja ennusteiden mukaan vastaavat talvet ovat yleistymässä.

Auraus on ollut puutteellista. Helsingin kaupungin omat päättäjät myöntävät rakennuslupia liian täyteen ahdetuille kiinteistöille, joten kaupunki varmaan kantaa vastuun siitä, minne lumia aurataan. Tässä on ollut aikaa edistää suunnitelmia, joten kysymys kuuluu, miten asia on edennyt.

Sari Mäkinen

Helsinki

