Mikä olisi parempi tapa työnantajalle osoittaa sitoutumistaan työntekijöihin kuin antaa heille omistusta ja sen mukana yhteistä päätösvaltaa?

Minna Helle ja Liisa Jaakonsaari vaativat (HS Vieraskynä 10.12.) Suomeen syvällistä asennemuutosta työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi. Heidän mukaansa ”useille eri toimialoille kaivataan tulevaisuudessa kymmeniätuhansia uusia osaajia”.

Olen samaa mieltä siitä, että osaajapulaa ei ratkaista yhdellä toimella. Esitän kuitenkin yhden uuden näkökulman ratkaisujen palettiin. Olisiko palveluyhtiöiden yritysrakenteiden uudistamisella mahdollista vaikuttaa työperäiseen maahanmuuttoon?

Kun työntekijöistä on pulaa, pätevät kysynnän ja tarjonnan lait. Työntekijät voivat valita, missä yrityksessä he haluavat tehdä töitä. Tilanne on tämä erityisesti ihmisen työstä vahvasti riippuvaisissa palveluyrityksissä. Yritysten täytyy aidosti olla houkutteleva vaihtoehto. Palkka sitouttaa tutkitusti vain vähäksi aikaa, kunnes joku heiluttelee paksumpaa setelinippua työntekijän nenän edessä.

Eri ammattien osaajapulan taustalla on erilaisia asioita. Esimerkiksi siivousalan henkilöstöpulan yksi syy on se, että ala koetaan usein välivaiheeksi matkalla johonkin ”parempaan” työpaikkaan. Mutta yhteisiäkin nimittäjiä työntekijäpulasta kärsivistä yrityksistä löytyy. Kyseessä ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta asentajat, korjaajat, kuljettajat ja siivoojat, eli alat, joissa perinteisesti työntekijällä on vain hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia.

Työntekijän näkökulmasta katsottuna monien henkilöstöpulasta kärsivien alojen ongelmana on se, että työntekijän odotetaan sitoutuvan työnantajaansa – mutta ei toisinpäin. Työntekijä saattaa kokea, että hän on yhdentekevä palikka osana koneistoa, ilman sananvaltaa, päätösvallasta puhumattakaan. Mikä olisi parempi tapa työnantajalle osoittaa sitoutumistaan työntekijöihin kuin antaa heille omistusta ja sen mukana yhteistä päätösvaltaa?

” Moni kokee olevansa yhdentekevä palikka koneistossa.

Meillä henkilöstö omistaa 80 prosenttia yrityksestä ja tekee siten kaikki päätökset. Uskomme vahvasti, että malli sopii it-alan ulkopuolellekin. Kokemuksemme mukaan se lisää sitoutumista – vaihtuvuutemme on ollut minimaalista. Ja se saa aikaan myös parempia päätöksiä. Kuka tekisi asiakkaan kannalta fiksumpia päätöksiä kuin ihmiset, jotka asiakastyötä tekevät? Jos yrityksen tärkein johdettava prosessi on asiakaskokemus, se kannattaa antaa henkilöstön käsiin. Tällä ajattelulla olemme saaneet myös useita paluumuuttajia Piilaaksosta takaisin Suomeen.

Jos työntekijäpulasta kärsivät yritykset haluavat aidosti ja pysyvästi ratkaista alan kohtaanto-ongelmat, niiden täytyy sukeltaa rakenteellisiin kysymyksiin. Omistusrakenne on yksi niistä.

Olisipa hienoa, jos maahamme syntyisi uuden rakenteen palveluyhtiöitä, esimerkiksi siivous-, ravintola-, hyvinvointi- ja hoiva-alan yrityksiä, joissa henkilöstö osallistuisi päätöksentekoon toiminnan kehittämisestä.

Tuomas Nousiainen

toimitusjohtaja, Luoto Company

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.