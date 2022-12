Kestävä kehitys ja kulttuuriympäristöarvot pitää huomioida keskustelussa rakennusten purkamisesta.

Mannerheimintie 14:ssä sijaitseva talo on tarkoitus purkaa.

Pääkirjoituksessa (HS 10.12.) ilmoitettiin, ettei Helsingin keskustan 1960-luvulla rakennettua ”laatikkotaloa” jäädä kaipaamaan eikä tuon aikakauden rakennusten ”purkutuomioissa” muutenkaan ole mitään sen kummempaa.

Rakennusten julkisivujen kauneuteen ja rumuuteen nojaava arviointi on karkean yksinkertaistavaa ja kalskahtaa kovasti takavuosien purkubuumien argumentaatiolle. Rakennettuja ympäristöjä ja niiden säilyttämistä arvioidaan nykyisin moniulotteisesti, konteksti huomioon ottaen.

Esimerkiksi Museoviraston Rakennettuhyvinvointi.fi-sivustolla julkaistaan 1900-luvun jälkipuolen rakennettuja ympäristöjä sekä niiden arvoja ja ilmiöitä koskevia tutkimustuloksia. Helsingin keskustarakentamisesta ja sen arvoista on tutkittua tietoa Helsingin kaupunginmuseon julkaisussa ”Kun Helsinkiin rakennettiin City – Keskustan vuosina 1945–1990 valmistuneet liikerakennukset” (2014). Myös nyt purettavaksi aiottu Kurt Simbergin suunnittelema korkeatasoinen liike- ja toimistorakennus on julkaisussa arvotettu.

Olemassa olevaan rakennuskantaan on käytetty huomattava määrä luonnonvaroja ja taloudellista pääomaa. Suomen rakennuskannasta lähes 90 prosenttia on rakennettu vuoden 1940 jälkeen. Ei ole lainkaan yhdentekevää, miten näin suurta osaa rakennuksistamme hoidamme, tai edes, miten niistä kirjoitamme tai puhumme, miten niitä siis arvostamme. Kestävyyden näkökulmasta on vähintään erikoista, että pääkirjoitus kannustaa jonkin ajanjakson rakennusten purkamiseen. Meillä ei enää ole varaa tällaiseen tuhlaamiseen laajassa mitassa.

” Jokaisella ajalla on omat ”silmälasinsa”.

Purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan tulisikin kannustaa ja myös lainsäädännöllä ohjata pitämään huolta ja korjaamaan jo rakennettua. Aiheesta puhuivat myös Helsingin Sanomissa asiantuntijat, joiden mielestä Suomessa ylikorjataan ja puretaan taloja aivan liikaa (HS 22.11.).

Rakennusten käytössä pitäminen on purkamista kestävämpi ratkaisu, ja se vaikuttaa hiilijalanjälkeemme myönteisesti nyt eikä vasta vuosikymmenten kuluttua. Esimerkiksi ympäristöministeriön ”Purkaa vai korjata” (2021) -raportin mukaan peruskorjaaminen on purkavaa uudisrakentamista tehokkaampi keino välttää päästöjen syntymistä lähivuosikymmeninä, jotka ovat ratkaisevia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Lisää tutkimusta tarvitaan. Kyse on myös tahdosta löytää erilaisten rakennusten korjaamiseen soveltuvia ratkaisuja.

Uusrenessanssin ja jugendin kaupunkitalot, puutalokorttelit – siinä 1960- ja 1970-lukujen inhokkeja ja purkukohteita. Jokaisella ajalla on omat ”silmälasinsa”, mutta pääkirjoituksilta odottaisi makuasetelmia avarampaa katsetta ja tietopohjaa. Keskustelussa kestävästä kaupunkirakentamisesta ja rakennusperinnöstä tulee päästä tätä asetelmaa analyyttisempaan ja korkeatasoisempaan suuntaan.

Tiina Merisalo

pääjohtaja, Museovirasto

Ulla Salmela

osastonjohtaja, Museovirasto

Sari Saresto

kulttuuriympäristöpäällikkö, Helsingin kaupunginmuseo

