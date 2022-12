Nato-maana Suomen on muistettava muiden huolet, jotta muut muistaisivat Suomen huolet.

Ei kestänyt kauaa toisen maailman­sodan päätyttyä, kun länsi ja itä olivat taas toistensa vastustajia sodittuaan sitä ennen rinnan natsi-Saksaa vastaan. Siksi länsivallat perustivat vuonna 1949 Pohjois-Atlantin liiton eli Naton.

Alussa Nato oli vain 12 valtion sotilasliitto – ennen Suomen ja Ruotsin liittymistä jäseniä on jo 30 – mutta mukaan mahtui jo yksi paha ongelma: ensimmäisten jäsenten joukkoon demokratioiden liitossa kuului Portugali, António de Olivera Salazarin johtama pesunkestävä diktatuuri.

Yhdysvaltojen Länsi-Euroopalle antama suoja Neuvostoliittoa vastaan oli liittolaismaille niin tärkeä, että Portugalin diktatuuria siedettiin. Se kannatti. Nato on ollut kestävä liitto, ja nyt Portugali on jo pitkään ollut eurooppalainen demokratia muiden joukossa.

Seurauksena on kuitenkin ollut hieman kieroon kasvanut sotilasliitto. Suomessa sen ulkopolitiikkaa johdetaan puolustusministeriöstä. Yleensä sitä johdettaisiin ulkoministeriöistä.

Tästä huolimatta Natolla on ulkoministerikokous, joka linjaa liiton politiikan. Huippukokous on vuorossa heinäkuussa Vilnassa. Tätä ulko- ja puolustuspolitiikan yhdistelmää kutsutaan turvallisuuspolitiikaksi.

Päivittäinen toiminta, käytännössä myös ulkopolitiikka, on kuitenkin puolustusministeriöiden johtamaa.

Suomelle ja Suomen presidentille marssijärjestys sopii, koska perustuslain mukaan presidentti on ratkaisijana nimenomaan puolustusministeriössä.

Tämä kuulostaa monimutkaiselta ja edellyttää Suomelta ja Ruotsilta hieman oppimista, mutta oppia on jo saatu, kiitos Naton kumppanuusvuosien.

Naton ulkopolitiikan osaamista tarvitaan lukuisten päällisin puolin sekavien asetelmien ratkomiseen. Turkin suhtautuminen Nato-jäsenyyteen on vain esimerkeistä tunnetuin.

Uudet jäsenet lupaavat Washingtonin sopimuksen mukaan kehittää demokratiaa puolustaessaan toisiaan, ja lupaus on enimmäkseen pitänyt. Mutta jäsenet ovat myös oppineet ummistamaan silmänsä räikeiltäkin poikkeuksilta.

Turkki oli tästä hyvä esimerkki jo kauan ennen kuin se ryhtyi kasaamaan vaikeuksia Suomen ja Ruotsin jäsenyyden tielle.

” Aiemmin Natossa siedettiin Portugalin diktatuuria.

Sekä Turkki että sen naapuri Kreikka tulivat Naton jäseniksi vuonna 1952. Seuraavina vuosikymmeninä maat uhkasivat toistuvasti toisiaan sodalla, ja molemmissa maissa oli sotilasvallankaappauksia. Viime sunnuntaina Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan uhosi Kreikan suuntaan Tayfun-ohjuksillaan.

Syyriassa Turkki on ajoittain Venäjän liittolainen. Muut Naton jäsenmaat ovat kuitenkin oppineet sietämään tämän hintana kylmän sodan tasapainosta.

Lopulta Neuvostoliitto romahti, mutta Nato jatkoi laajenemistaan. Epäilykset esimerkiksi Bulgarian tai Romanian demokratian kehityksestä eivät estäneet niiden tuloa Nato-maiksi vuonna 2004. EU:n vakuutteluun ne tarvitsivat vielä muutaman vuoden.

Nykyisin Nato on aika lähellä alkuperäistä tehtäväänsä. Se on kollektiivinen sotilaallinen turvajärjestely, jossa vastapuoli on Neuvostoliiton romahdettua Venäjä. Kiina on maa, joka kaikilla on mielessä, mutta kysymys on avoin.

Päätöksenteko Naton kaltaisessa himmelissä on väkisinkin vaikeaa, mutta yksi asia pitää sen suoraviivaisena: Nato on poliittisesti johdettu sotilasorganisaatio.

Suomelle ja Ruotsille se tarkoittaa, että niiden täytyy olla vilpittömästi kiinnostuneita vaikkapa Albanian turvallisuudesta, jotta omat huolet Venäjän kanssa kiinnostaisivat Albaniaa. Natossa jokaisella maalla on yksi ääni.

Venäjä on Naton päähuoli, joten Suomella ja Ruotsilla ei pitäisi olla vaikeuksia saada ymmärrystä Washingtonissa, Lontoossa tai muissa Nato-maiden pääkaupungeissa.

Natolla on kuitenkin muitakin naapureita, esimerkiksi Välimerellä. Niitäkään ei puolustusministeriö voi uudessa liitossa unohtaa.

Kirjoittaja on turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut toimittaja.