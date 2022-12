Pankkitilin avaaminen on saattanut kestää yli kaksi kuukautta, ja tämäkin on edellyttänyt yliopiston väliintuloa.

Julkisuudessa on viime päivät syystäkin keskusteltu ongelmista, joita liittyy kansainvälisten osaajien houkutteluun Suomeen. Suomi ei pärjää ilman heitä.

Helsingin yliopisto houkuttelee lahjakkuuksia globaalisti. Rekrytoimme parhaita osaajia kansalaisuudesta riippumatta ja kehitämme myös liikkuvuutta kumppaneidemme kanssa.

Yksi suurimmista haasteista, joita Suomeen saapunut ulkomaalainen tutkija tai opiskelija kohtaa, on pankkitilin avaaminen. Kuluvalta syksyltä meillä on esimerkkejä, että pankkitilin avaaminen on kestänyt yli kaksi kuukautta. Tämäkin on edellyttänyt erillistä selvittelyä ja yliopiston väliintuloa. Tilin puuttuessa olemme joutuneet maksamaan palkan tai apurahan käteisellä. Kun tili on lopulta saatu auki, ulkomaalainen tutkija ei ole pystynyt tekemään näitä käteistalletuksia omalle tililleen ilman uutta selvitystä. Uuden työntekijän puolisokin saa pankkitilin vain, jos hänellä on työpaikka tai hän saa jotain etuutta Suomesta. On myös ongelmallista, että pankkisopimukset tehdään vain suomeksi tai ruotsiksi ja englanninkielisiä verkkopankkipalveluita on tarjolla vain isoimmilla pankeilla.

On hyvä, että Suomessa rahanpesun kaltaisiin ongelmiin suhtaudutaan vakavasti. Samalla teemme kansainvälisten osaajien arjen erittäin haastavaksi. Digitaaliseen yhteiskuntaan pyrittäessä on varmistettava, että kaikilla on pääsy digitaalisiin palveluihin.

Haastan suomalaiset pankit yhdessä yliopiston kanssa kehittämään sujuvia käytäntöjä, jotta myös kansainväliset tutkijamme voivat keskittyä korkealuokkaisen tutkimuksen tekemiseen ja globaalien ongelmien ratkaisemiseen sen sijaan, että he viettävät aikansa pankeissa yrittäessään ratkoa pankkitileihin liittyviä ongelmia.

Hanna Snellman

vararehtori

Helsingin yliopisto

