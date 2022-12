Itsevarmat brändinrakentajat huijaavat sekä sijoittajia että mediaa. Siksi molempien pitäisi kohdistaa huomionsa tarinoiden sijasta numeroihin ja teknologiaan.

Krypto­valuut­tojen romahduksen symboliksi noussut Sam Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla maanantaina. Jo seuraavana päivänä New Yorkin syyttäjänvirasto nosti kryptopörssi FTX:n perustajaa vastaan syytteet kahdeksasta rikos­nimikkeestä, muun muassa petoksista ja asiakkaiden varojen väärinkäytöksistä. Oikeuden­käynnistä on tulossa pitkä.

Toinen huomattavaa kansainvälistä julkisuutta saanut petos­oikeuden­käynti saatiin päätökseen tänä syksynä. Veritestausyhtiö Theranosin perustaja Elizabeth Holmes tuomittiin marraskuussa yhdeksitoista vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Bankman-Friedin ja Holmesin tapauksissa on paljon yhtäläisyyksiä. Molemmat yrittäjät olivat nuoria, dynaamisia ja erinomaisia brändinrakentajia, jotka vakuuttivat sijoittajat ja median.

Sam Bankman-Fried vaali rennon ihmelapsen imagoa. Hän loi hyvät suhteet Yhdysvaltojen poliittiseen johtoon, mutta jätti parturikäynnit väliin. Kummallisia kikkoja riitti: hän nukkui usein päiväunia säkkituolilla ennen sijoittajatapaamisia. Kun puoliuninen ihminen alkoi herättyään suoltaa sapelinterävää analyysia, oli vastapuolen arvostus taattu.

” Kotimainen talousmedia söi pitkään teknologiayhtiö Uroksen kädestä.

Elizabeth Holmes puolestaan apinoi pukeutumis- ja johtamistyylinsä Steve Jobsilta ja madalsi jopa ääntään saadakseen lisää uskottavuutta. Theranosin mainoksia ohjaamaan hän pestasi Hollywoodin A-luokan ohjaajan.

Bankman-Fried ja Holmes ovat molemmat esiintyneet Forbes-lehden kannessa. Forbes on yhdysvaltalainen talouslehti, jonka journalismin ytimessä ovat rikkaat ja menestyneet ihmiset. Tänä syksynä sosiaalisessa mediassa on irvailtu lehden kansivalinnoille. Forbesissa menestyksen symbolina on lukuisia kertoja esiintynyt myös Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump, jonka perheyritys Trump Organization on tuomittu useista erilaisista talousrikoksista.

Mutta osataan sitä Suomessakin. Kotimainen talousmedia teki pitkään kritiikittä juttuja teknologiayhtiö Uroksesta, vaikka yhtiön tarjoamille palveluille ei löytynyt katetta ja tilinpäätöksen miljardiluvut falskasivat.

Kesti aivan liian kauan ennen kuin media ymmärsi faktojen pilanneen tämänkin menestystarinan.

Kirjoittaja on HS Vision tuottaja.