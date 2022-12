Nykymuotoinen äitiyspakkaus pohjautuu lineaariseen tapaan kuluttaa. Pienet bodyt ovat käytössä vain vähän aikaa ennen päätymistään jätteeksi.

Kela on julkaissut uuden äitiyspakkauksen (HS 13.12.). Hintojen nousun vuoksi pakkauksen tuotemäärä on supistunut selvästi edellisistä vuosista. Vaikka juuri nyt äitiyspakkaukselle saattaa olla monessa perheessä selkeämpi tarve kuin aiempina vuosina, pienempää tavaramäärää voidaan pitää ympäristön näkökulmasta myönteisenä kehityskulkuna. On nimittäin surullista, että äitiyspakkaus, jonka tehtävä on tukea lapsia elämän alussa, itse asiassa nykymuodossaan heikentää lastemme elämän edellytyksiä maapallolla.

Maailma on muuttunut paljon ajoista, jolloin äitiyspakkaus alun perin kehitettiin vähävaraisten äitien tueksi. Vaatteet ovat halpoja, käyttökerrat ovat vähentyneet ja ostettavien vaatteiden määrä on kasvanut. 1970-luvulta lähtien olemme kuluttaneet enemmän kuin maapallo kestää. Tiedeyhteisön viesti on jo pitkään ollut selvä: olemme ylittämässä maapallon kantokyvyn ja ekosysteemimme voivat romahtaa. Nyt syntyvien lasten tulevaisuus on uhattuna ja keskeinen syy tähän on pitkään jatkunut ylikulutus. Tekstiiliteollisuuden päästöt yksin vastaavat jo vähintään lentoliikenteen päästöjä.

Lapsiperheköyhyys on lisääntymässä ja erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsiperheitä on ehdottomasti syytä tukea. On perheitä, joissa äitiyspakkauskin tulee todelliseen tarpeeseen. Osalle perheistä pakkauksen merkitys on kuitenkin nykypäivänä enemmän symbolinen kuin aidosti välttämätön. Ammattijärjestäjän kokemuksen mukaan tavaranpuute harvoin on ongelma vähävaraisissakaan perheissä. Sen sijaan ongelma voi olla nimenomaan sopivien tavaroiden, tiedon ja tuen puute. Onkin syytä kysyä, millaiset palvelut tukevat lapsiperheitä siten, että tuki on riittävää, aidosti vaikuttavaa sekä kestävää niin ylisukupolvisesti kuin globaalistikin.

Kaikkia tuotteita ja palveluita on nykymaailmassa syytä kehittää kiertotalouden mallien mukaisesti. Nykymuotoinen äitiyspakkaus pohjautuu lineaariseen tapaan kuluttaa. Pienet bodyt ovat käytössä vain vähän aikaa ennen päätymistään jätteeksi. Kuvaavaa on, että lastenvaatetarjontaa on kirpputoreilla niin paljon, ettei kaikkialle edes oteta äitiyspakkauksen tuotteita myyntiin.

Äitiyspakkauksen ensimmäinen versio oli kiertokori, jossa tuotteet käytön jälkeen palautettiin, pestiin, paikattiin ja kierrätettiin seuraaville tarvitsijoille. Ehkäpä tulevaisuuden äitiyspakkauskin voisi hakea inspiraatiota juuriltaan ja samalla katsoa tulevaisuuteen, jolloin materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys on jokaisen suunniteltavan tuotteen ja palvelun keskeinen lähtökohta. Kela voisi myös viestinnässään yhteistyössä neuvolan kanssa painottaa, että rahallinen äitiysavustus voi olla perheille hyödyllisempi, taloudellisesti kannattavampi sekä ympäristön kannalta parempi vaihtoehto.

Aku Varamäki

yrittäjä, äiti, Espoo

Ami Värtö

ympäristövaikuttaja, äiti, Helsinki

Ilana Aalto

ammattijärjestäjä, äiti, Turku

