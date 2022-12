Lukukausimaksut ja putkitutkinnot rapauttavat ulkomaisen korkeakoulutuksen arvostusta.

Ariel Nadbornik kirjoitti (HS Mielipide 15.12.), että ulkomailla kartutettua osaamista ja ulkomaisissa yliopistoissa luettuja tutkintoja ei arvostettaisi Suomessa. Lisäksi hän mainitsi, että tämä koskisi myös tunnettuja yliopistoja, kuten Oxfordia.

On useita syitä, miksi Suomessa halutaan tarkastella kriittisesti ulkomaisten tutkintojen vastaavuutta suomalaisiin tutkintoihin. Esimerkiksi lääketieteessä ja oikeustieteessä on tiukat osaamisvaatimukset, ja jälkimmäisessä jo eri maiden lainsäädännön eroavaisuus pakottaa tarkastelemaan, miten osaaminen riittää paikallisen lainsäädännön tulkitsemiseen.

Monet väheksyvät kuitenkin tarkastella sitä, miten yliopistoihin on päästy sisään ja miten tutkinnot on siellä suoritettu. Suomessa yliopisto-opiskelu on Euroopan unionin kansalaisille verorahoista kustannettua ja sisäänpääsy tapahtuu ylioppilastodistusten arvosanojen tai pääsykokeiden perusteella. Lisäksi korkeakoulututkintoihinkin kuuluu pakollisia työharjoitteluja, ja monet tekevät merkittävän määrän töitä opintojensa ohella, osin omalla alallaan, osin muuten.

Sen sijaan esimerkiksi Britannian tai Yhdysvaltojen yliopistoissa on korkeita lukukausimaksuja, ja niihin pääsy saattaa olla kiinni erilaisista suosituksista ilman selkeitä absoluuttisia mittareita. Tutkinnot niissä on pakko suorittaa korkean hinnan tai jyrkkien opiskeluaikasääntöjen vuoksi esimerkiksi korkeintaan neljässä vuodessa. Tällöin tutkinnon aikana opiskelija ei ehdi kerryttää lainkaan oman alan työkokemusta ja valmistuu pelkkien teoreettisten tietojen varaan.

Tämä on erityisesti Suomen työmarkkinoita ajatellen huono juttu, mutta myös korkeiden lukukausimaksujen maissa monet joutuvat paikkaamaan tätä osaamisvajetta opiskelujen jälkeen menemällä palkattomiin harjoitteluihin. Mutta se ei kaikilta onnistu siksi, että opintovelkoja on pakko lyhentää.

Ulkomaalaisilla tutkinnoilla saa kyllä Suomessa töitä, mutta työnhaussa on täällä suuri aiemman työkokemuksen ja tehtäväaluetta vastaavan täsmällisen osaamisen vaatimus.

Mikko Nummelin

diplomi-insinööri, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.