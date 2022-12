Rikki mennyt sähköpörssi uhkaa rikkoa yhteiskunnan rakenteita, jos satunnaista eriarvoisuutta ei korjata, kirjoittaa HS:n toimituspäällikkö Jussi Pullinen.

On tuurista kiinni, miten energiakriisi vaikuttaa yksittäisiin suomalaisiin. Paljon riippuu siitä, millainen sähkösopimus tai lämmitysmuoto sattuu kullakin olemaan.

Alkuviikosta Helsinkiin saapui lumimyrsky. Kinokset kohosivat, pelti rytisi, pihoja kolattiin. Kun sateen jälkeisenä iltana käveli Käpylän kaduilla, autojaan esiin kaivavat ihmiset tervehtivät toisiaan: saman aallokon armoilla tässä ollaan, lainaatko lapiota?

Vertaus on ilmeinen: lumen ja pakkasen mukana Etelä-Suomeen laskeutui myös pelätty taloudellisesti vaikea talvi. Mistä etsitään ne sadat tai tuhannet eurot, jotka sähköstä kohta on maksettava? Jätetäänkö joululahjat vähemmälle?

Syyllisiä tilanteeseen on vain yksi. Hänen nimensä on Vladimir Vladimirovitš Putin, valtaa Venäjällä käyttävä julma yksinvaltias ja sotapäällikkö. Ilman Putinin väkivaltaisia unelmia imperiumista ei olisi sotaa Ukrainassa eikä energiakriisiä Euroopassa.

Putinin tavoite on jakaa kansat kahtia ja murtaa tuki Ukrainalle. Kun eurooppalaisilla on kylmä, he riitelevät keskenään ja tuki alkaa hiipua, Kreml ilkkuu.

Siksi energian hinnat ovat nyt Putinin hintoja.

Suomessa tuo kahtiajako on nyt täydessä käynnissä. Huono-onnista sähkölämmittäjää ahdistaa, kaukolämmöllä elävän kerrostaloasujan koko kriisi voi kiertää kaukaa.

”Kuluttajat kohtaavat kriisin täysin eri lailla ihan riippuen siitä, minkälaisessa kodissa sattuu asumaan tai koska sähkösopimus on sattunut päättymään. Se on huono onni arpajaisissa, jos asuu sähkölämmitteisessä talossa ja joutunut tekemään syksyllä uuden kalliin sähkösopimuksen", sähköyhtiöitä edustavan energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskeläkin myönsi HS:n suuressa sähköstudiossa viime viikolla.

Studio kertoi, miten paljon asia ihmisiä nyt askarruttaa. Lyhyessä ajassa saimme lukijoilta tilannetta käsitteleviä kysymyksiä lähes tuhat kappaletta. Olemme vastanneet niihin jo pitkin syksyä, ja jatkamme asian seuraamista vastedeskin.

Lue lisää: Milloin sähkön hinta laskee? HS sai 1 000 sähkökysymystä, näin asiantuntijat ja toimittajat vastasivat

Ahdinko kertoo, että Leskelän mainitsemissa ”arpajaisten” jakolinjat ovat jyrkkiä. Ne voivat armottomimmillaan kulkea kahden aivan samanlaisen talon välillä. Toisessa maksetaan sähköstä vanhalla sopimuksella vain vähän, toisessa pohditaan, onko lähdettävä tukiluukulle.

Mutta onko tällaiseen ”huonoon onneen” perustuva yhteiskunta sellainen, joka on sodan oloissa oikeudenmukaisin?

Onko se oikein, että Putinin vuoksi yksi ei maksa juuri mitään, mutta toinen pelkää taloutensa puolesta?

Hallitus on jo luvannut sähkölämmittäjille tukea. Tammikuussa voimaan tulevat helpotukset voivat tuoda eniten maksaville suurimmillaan runsaan 2 000 euron tuen.

Tämän lisäksi hallitus on jakamassa ylimääräisen lapsilisän, joka maksetaan jouluaaton aattona – lämmitysmuodosta ja tulotasosta riippumatta. Lapsettomat hallitus jättää ilman.

Rahaa kuluu tähän kaikkeen valtavasti. Sähköjärjestelmä on kuitenkin niin äärimmillään, että jo nyt kysytään, riittääkö tämä. Olkiluoto 3:n pyörittäjien jatkuva traaginen epäonnistuminen ja muut järjestelmän ongelmat ovat synkentäneet arvioita syksyn jälkeen.

”On selvää, että lisätoimia tarvitaan”, totesi pääministeri Sanna Marin (sd) keskiviikkona.

Puolueet kokoontuvat lähipäivinä hätäkokouksiin, joissa pohditaan sähkölle hintakattoa. Moni tekninen asiantuntija pitää ideaa huonona, sillä maksimihinta ei ainakaan kannusta vähentämään sähkönkäyttöä, vaikka siitä on pulaa. Valtion kuittaamana tällainen katto olisi myös kallis.

Katseen ei silti kannata antaa kääntyä pois siitä, mikä on oleellista.

Energia on kallista, koska Putin nostaa sen hintoja. Putin haluaa, että puhumme sähkön hinnasta emmekä Ukrainasta. Putin haluaa, että maksamme sähkölaskuja ja säästämme vielä pahemman varalle, emmekä lähetä apua Ukrainaan.

Energian kautta Putinin sota ei kohdistu vain Ukrainaan, vaan välillisesti myös Suomeen. Jos koronavirus oli ulkoinen yllättävä uhka, force majeure, on energiakriisi samanlainen isku.

Oikeustajuun mahtuu huonosti se, että osa yrityksistä takoo kriisillä ansiottomia voittoja. Hallitus onkin aikonut säätää niille ylimääräisen voittoveron.

Aloitteen voisi ottaa myös julkiseen valtaan kytkeytyvä energia-ala itse. Osassa maata sähköyhtiöt myyvätkin sähköä edullisemmin alueensa asukkaille. Esimerkiksi Helsingin alueella toimiva Helen kieltäytyy tekemästä samoin. Tässäkin suomalaisia jaetaan eriarvoiseen asemaan, ja yhteiskuntaa osaoptimoidaan.

Koronavirus opetti, että jos ulkoista uhkaa ei oteta tosissaan, se ei uhkaa vain arkea vaan myös koko yhteiskunnan pohjalla olevaa hiljaista sopimusta. Tuon sopimuksen keskeinen viesti on se, että vene on yhteinen. Se, että lapiota lainataan.

Kun pakkanen ja sähkökriisi kiristyvät, Suomi on samojen kysymysten äärellä. Onko Putinin pillin tahtiin tanssiva sähköpörssi todella se kapellimestari, jonka mukaan elämät nyt vain kääntyvät?

On selvää, että teknisesti tilanne on vaikea ratkaista. Yhteiskunta perustuu sopimuksiin, joita ei voi tuosta vain repiä tai neuvotella uusiksi.

Periaatteen tasolla asia on kuitenkin selvä: ihmisten on voitava uskoa siihen, että Kremlissä tehty hullu päätös sodasta ei tuosta vain syökse satunnaisesti valittuja suomalaisia ahdinkoon. Silloin menetettäisiin myös jotakin muuta kuin rahaa.

Suomi häviää, jos annamme arpalapuiksi muuttuneiden sähkölaskujen jakaa meidät voittajiin ja häviäjiin.

Kirjoittaja on HS:n uutisista vastaava toimituspäällikkö.