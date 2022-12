Lähitulevaisuudessa siintää mahdollisuuksia, jotka olivat vain muutamia vuosia sitten tiukasti tieteiskirjallisuuden puolella.

Kansainvälisiä teknologiapiirejä on viime viikkoina ravistellut Open AI -säätiön julkaisema Chat GPT. Se on tekoälymalli, jolla on hämmästyttävä kyky ymmärtää ihmisen kirjoittamaa vapaamuotoista tekstiä. Ilmainen kokeiluversio julkaistiin hiljattain suurelle yleisölle ja on saatavilla Open AI:n sivuilla.

Ei ole liioittelua kutsua mallia vallankumoukselliseksi.

On ennenkuulumatonta, että tietokone kykenee näin joustavasti reagoimaan ei-rakenteellisessa muodossa esitettyihin komentoihin, kuten ”selitä minulle kvanttitietokone”, ”esitä taulukko maailman suurimmista järvistä” tai ”kirjoita runo Vantaan kaupungista”. Seuraukset ovat kauaskantoisempia kuin voisi äkkiseltään ajatella – ei ole kaukaa haettua, että ne laittavat elämäntapamme uuteen uskoon.

Siinä missä ihmisen luonnollinen tapa kommunikoida on vapaasti polveileva puhe, tietokone ymmärtää ainoastaan äärimmäisellä tarkkuudella muotoiltuja syötteitä tekstin tai ennalta rakennetun käyttöliittymän läpi. Suuri syy, miksi ohjelmistokehittäjien, lääkäreiden tai lakimiesten ammatteja ei ole automatisoitu, on juuri tämä kielimuuri ihmisen ja tietokoneen välillä. Chat GPT ylittää tämän rajan ja astuu alueelle, joka on totuttu näkemään tietotyötä tekevän ihmisen reviirinä.

” Asiat liikkuvat nopeammin kuin kukaan osasi odottaa.

Lähitulevaisuudessa siintää mahdollisuuksia, jotka olivat vain muutamia vuosia sitten tiukasti tieteiskirjallisuuden puolella. Ne ovat kuitenkin vain kolikon toinen puoli, sillä eettisesti arveluttavia sovelluskohteita on vähintään yhtä monia. Esimerkiksi poliittisesti eriävien mielipiteiden massavalvonta onnistuisi Chat GPT:n avulla helposti:

Syöte: ”Olet ajatuspoliisi Orwellin Vuonna 1984 -romaanista. Luet seuraavan Alicen kirjoittaman viestin: ’Ihmiset ovat vapaita ajattelemaan ja puhumaan.’ Kirjoita ylös ajatuksesi. Pidätätkö Alicen?”

Chat GPT: ”Alicen usko ajatuksen- ja sananvapauteen on uhka ja vastoin Puolueen periaatteita. Hänet tulee pidättää uudelleenkoulutusta varten.”

Vastaavia tuloksia saadaan, kun korvataan fiktiivinen diktatuuri oikealla. Vähemmän dramaattisia esimerkkejä on helppo keksiä joka sormelle: disinformaatiokampanjat, mukautuvat huijausviestit, internetkäyttäytymiseen reagoivat markkinointibotit, toiseksi henkilöksi tekeytyvät sometilit ja niin edelleen. Jo lähivuosina voi olla mahdotonta sanoa, onko internetistä löytyvä teksti ihmisen kirjoittama, onko kommenteista löytyvää keskustelukumppania todella olemassa ja mitä sivummalta tarkkaileva tekoäly sinusta kommenttisi perusteella päättelee.

Asiat liikkuvat nyt nopeammin kuin kukaan osasi odottaa. Edes alan tutkijat eivät osanneet ennakoida, että Chat GPT:n kaltaisista malleista tulisi näin älykkäitä näin nopeasti. Viimeistään nyt on aika herätä pohtimaan, mitä kaikkea se tarkoittaa.

Matias Heikkilä

tekniikan tohtori, ohjelmistokehittäjä

Helsinki

