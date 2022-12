Natossa Suomi osaltaan varmistaa, että Naton puolustus on vahva ja vastaa muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin.

Suomen puolustus on uuden äärellä, kun sotilaallinen liittoutumattomuus lähitulevaisuudessa korvautuu puolustusliiton jäsenyydellä. Se edellyttää uuden ajattelutavan omaksumista. Natossa Suomen puolustus on osa liittokunnan yhteistä puolustusta. Suomi voi luottaa liittolaistensa tukeen ja varautuu tukemaan liittolaisiaan.

Aiemmin Suomi oli edistyneen Nato-kumppanin asemasta huolimatta Naton ydintoiminnan ulkopuolella. Jäsenenä osallistumme täysimääräisesti Naton ydintoimintaan, pelotteen ja puolustuksen kokonaisuuteen. Jäsenet jakavat yhteiseen puolustukseen liittyvät riskit, vastuut ja hyödyt. Suomelta odotetaan vastaavaa panosta kuin muilta samankokoisilta ja taloudeltaan vertailukelpoisilta mailta.

Natoon liittymisen vaikutukset kohdistuvat etenkin puolustushallintoon ja edellyttävät vuosia kestävää työtä. Puolustuspolitiikkaan ja puolustusjärjestelmään, henkilöstöön, resursseihin, lainsäädäntöön ja tietoturvallisuuteen liittyvillä uudistuksilla varmistamme kykymme toimeenpanna liittolaisvelvoitteemme ja toimia osana yhteistä puolustusta.

Naton kyky toimeenpanna yhteinen puolustus nojaa kolmeen peruspilariin: yhteiseen puolustussuunnitteluun, yhteisiin operatiivisiin suunnitelmiin ja harjoitteluun sekä yhteisiin komento- ja johtamisjärjestelyihin.

Puolustussuunnittelu varmistaa, että Natolla on joukot ja suorituskyvyt tehtäviensä toteuttamiseen. Ei ole ”Nato-armeijaa”, vaan Naton käytössä olevat joukot ja suorituskyvyt muodostetaan jäsenmaiden voimavaroista. Nato määrittää suorituskykyjen kokonaisvaatimukset, jotka jyvitetään jäsenmaille maakohtaisesti. Ohjaavat periaatteet ovat tasapuolinen taakanjako ja kohtuullinen vaatimustaso.

Suomella on vahva oma puolustuskyky ja yhteistoimintakykyiset Puolustusvoimat. Puolustuksemme on kuitenkin rakennettu vain Suomen puolustamiseen. Suomenkin tulee kyetä osoittamaan joukkoja kaikkiin Naton tehtäviin koko liittokunnan alueella.

Suomen suorituskykytavoitteiden ja muiden jäsenyyteen liittyvien muutosten toimeenpano tuo mukanaan lisäkustannuksia ja mahdollisesti lainsäädännön muutostarpeita. On tärkeää, että puolustusbudjettimme osuus bruttokansantuotteesta säilytetään vähintään kahdessa prosentissa.

” Nato-jäsenet jakavat puolustuksen riskit, vastuut ja hyödyt.

Haluamme jatkossakin pitää kiinni puolustuksemme perustasta: asevelvollisuudesta, laajasta ja koulutetusta reservistä, koko maan puolustamisesta ja korkeasta maanpuolustustahdosta. Nato-jäsenyys ei muuta myöskään sitä, että Suomi päättää aina kansallisesti joukkojen lähettämisestä Naton operaatioihin. Jos Itämeren alueella tai Euroopassa laajalti syttyisi sotilaallinen konflikti, kukaan ei odottaisi, että suomalaisjoukkoja siirrettäisiin Suomesta pois. Suomalaisjoukkojen päätehtävänä olisi puolustaa Suomea. Nato-jäsenyys on Suomelle puolustuksellinen ratkaisu.

Operatiivinen suunnittelu koskee joukkojen ja suorituskykyjen käyttöä Naton alueen puolustamiseksi. Operatiivisesta suunnittelusta vastaavat Naton sotilasviranomaiset yhteistyössä jäsenvaltioiden asevoimien edustajien kanssa. Jäsenyyden toteuduttua Suomi osallistuu tähän työhön, ja Suomen alue tullaan sisällyttämään Naton operatiiviseen suunnitteluun. Harjoituksilla testataan suunnitelmien toimivuutta kriisi- ja konfliktitilanteissa ja lisätään alueellisten olojen tuntemusta.

Naton sotilaallinen komentorakenne koostuu eri Nato-maissa sijaitsevista pysyvistä ja yhteisesti rahoitetuista monikansallisista esikunnista. Sitä täydentävä Naton joukkorakenne muodostuu jäsenvaltioiden asettamista kansallisista ja monikansallisista joukoista ja esikunnista.

Nato vahvistaa parhaillaan pelotetta ja puolustusta vastatakseen vaikeutuneen toimintaympäristön vaatimuksiin. Uudistukset koskevat kaikkia yhteisen puolustuksen peruspilareita.

Tähän kaikkeen Suomi liittolaisena osallistuu ja siten osaltaan varmistaa, että Naton yhteinen puolustus on vahva ja vastaa muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Suomi on etulinjan maa, ja kyse on perustavanlaatuisesta kansallisesta intressistä.

Antti Kaikkonen

Kirjoittaja on puolustusministeri (kesk).

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.