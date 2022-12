Sähkölle pitäisi säätää minimihinta.

Markkinataloudessa hinnan määrää kysyntä ja tarjonta. Ainoa järkevä tapa laskea hintaa on lisätä tarjontaa tai vähentää kysyntää. Näin on myös sähkömarkkinoilla. Energiamarkkinoilla tarjonnan lisääminen on hidasta. Ainoa vaihtoehto vaikuttaa tämän talven sähköpulaan on siis vähentää sähkön kulutusta.

Sähkön hinnan laskeminen lakeja säätämällä vain lisää kulutusta ja pahentaa sähköpulaa. Mitä järkeä on laskea sähkön hintaa ja pakottaa säännöstelyyn?

Sähkön maksimihinnan sijaan sähkölle pitäisi säätää minimihinta. Vain tällä tavalla sähkön säästötalkoisiin saadaan mukaan myös ne, joilla on vanha halpa määräaikainen sähkösopimus. Lisäksi tarvitaan pidemmän aikavälin kannusteet energiainvestointeihin sekä tuottajille että kuluttajille.

Jukka Koskenranta

diplomi-insinööri energia-alalta, Espoo

