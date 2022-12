Hakkuuoikeusjärjestelmä pitäisi puun kokonaiskäytön halutun suuruisena.

Suomen maankäyttösektorin ilmastopäästöt ovat kohonneet positiivisiksi, vaikka tämä sektori on aiemmin ollut nielu. Tähän vaikuttavat muun muassa metsien hidastunut kasvu ja suuret hakkuut. On vaikea vähentää nopeasti turvepeltojen ja muun maankäytön päästöjä merkittävästi. Tehokas toimenpide – joskin varsin radikaali – olisi hakkuiden laajuuden säätely. Mutta taloudessa on painetta lisätä teollista puun käyttöä. Ukrainan sota lisää hakkuutarvetta, koska Venäjältä ei tuoda puuta.

Hakkuiden määrää voitaisiin säädellä huutokaupattavilla valtakunnallisilla hakkuuoikeuksilla samaan tapaan kuin säädellään Euroopan unionissa fossiilisista polttoaineista tulevia päästöjä. Yhteiskunta, siis valtio, asettaisi vuosittaisen tai viisivuotiskautisen hakkuukiintiön, josta huutokaupalla myytäisiin hakkuuoikeuksia teollisille toimijoille. Toimija tarvitsisi metsänomistajalta omistusoikeuden hakattavaan puuhun ja lisäksi hakkuuoikeuden valtiolta – aivan kuten fossiilisten polttoaineiden tapauksessa niiden käyttäjän on omistettava polttoaine ja lisäksi tarvittava määrä päästöoikeuksia. Pienimmät hakkuut voitaisiin jättää järjestelmän ulkopuolelle.

Hakkuuoikeusjärjestelmä pitäisi puun kokonaiskäytön halutun suuruisena mutta nostaisi puun hintaa. Puuta käytettäisiin vain kannattavimpiin kohteisiin, joiden arvo kansantaloudelle on suurin.

Ilkka Savolainen

tutkimusprofessori emeritus, Helsinki

