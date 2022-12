Suomen terveydenhuollon järjestelmä on poikkeuksellisen sairaalavaltainen.

Suomessa on EU:n tilaston mukaan alueen maista toiseksi suurin hoitajamäärä suhteutettuna väestöön. Voiko oikea ongelmamme olla hoitajapula vai onko vika järjestelmässämme? Asiantuntija-arvioissa järjestelmämme ongelmana on toistuvasti pidetty sitä, että se on kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisen sairaalavaltainen, mikä sitoo hoitajia.

Siirtämällä hyvinvointialueilla resurssien painopistettä voidaan vahvistaa perusterveydenhuoltoa, myös vanhusten terveydenhuoltoa. Hyvin toimiva perusterveydenhuolto helpottaa lääkäriin pääsyä ja tukee kansanterveyttä. Se vähentää myös painetta sairaaloihin ja sitä kautta sairaaloiden hoitajatarvetta ehkäisemällä tauteja, seulomalla lähetteitä sairaalapäivystykseen ja helpottamalla jatkohoitoa.

Pekka Puska

professori, Helsinki

