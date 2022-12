Alkoholituotteet myydään lähes poikkeuksetta ruokakaupan takimmaisesta nurkasta.

Viinit ruokakauppaan -keskustelussa on nostettu syyttävää sormea ahneudesta päivittäistavarakaupan alan yrittäjien suuntaan. Mielelläni olisin ruokakauppiaana trendien luoja, mutta kaikesta huolimatta kansa päättää suunnan kysynnän muodossa. Hiki hatussa olemme viime vuosina muokanneet kauppaamme vastataksemme megatrendien, kuten sushien ja kauramaitojen, kysyntään.

Sama koskee viinejä: valmistaudumme kuluttajan eli kansan mielipiteen muutoksen vuoksi tulevaan. Tutkimusten mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa ajatusta viineistä ruokakaupassa ja yksi viidestä on selvästi sitä vastaan. Muutos ei ole tapahtunut Nato-kannatuksen vauhdilla, mutta pesee jo kauramaitojen kysynnän.

Kannan kansanterveydestä huolta, ja kaikki me haluamme alkoholipolitiikkaan hyvän ratkaisun. Ruokakaupan jakelu vähentää yksittäisen kuluttajan alkoholin saatavuutta kotona. Matkustajatuonnin keskiostos on tunnetusti valtava ja Alkon keskiostos on noin 30 euroa. Ruokakaupan keskiostos on pienempi kuin Alkossa, ja vain kymmenys siitä on alkoholituotteiden myyntiä. Jokainen voi tehdä empiirisen tutkimuksen omien mielitekojensa kulutuksesta tilanteessa, jossa keittiön kaapissa on suuren keskiostoksen jäljiltä paljon herkkuja tai alkoholituotteita. Edellisen alkoholiuudistuksen jälkeen olutvalikoima kasvoi ja alkoholittomien oluiden kysyntä paisui.

Olen vakuuttunut siitä, että ruokakauppa on vastuullinen toimija viinien myynnissä. Alkoholituotteet myydään lähes poikkeuksetta ruokakaupan takimmaisesta nurkasta. Ruokakaupoissa ei ole koskaan sijoitettu heräteostokseksi alkoholituotteita kassalle eikä näin voisi säädösten puitteissa toivoni mukaan toimia jatkossakaan. Vastuullinen toimija ei asettaisi kassalle heräteostokseksi pieniä viinapullojakaan. Eihän?

Erkki Zaiedman

ruokakauppias, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.