Kirkossa ja kaupungissa päätoimittaja Jaakko Heinimäki pohtii, miksi joulun keskeinen sanoma eli hyväntahtoisuus ei ole kokonaan kadonnut maailmasta.

”Mikseivät vahvemman oikeus ja häikäilemättömyys voittaneetkaan kulttuurievoluutiota ja hävittäneet pehmeitä arvoja ihmiskunnasta jo ajat sitten?”

”Ei, se ei ole ollenkaan erikoista. Harva meistä arvostaa häikäilemättömyyttä ja toisia sortamalla saavutettuja etuoikeuksia.”

”Ehkä joulu on monille niin tärkeä juuri siksi, että joulun keskeinen sanoma on hyväntahtoisuus. Meillä tuntuu olevan taipumus arvostaa pikemminkin hyväntahtoisuutta kuin pahansuopaa häikäilemättömyyttä. Ihminen on sellainen. Me kaipaamme hyvää.”

”Jouluevankeliumin tapahtumien lisäksi on toinenkin hyvin elinvoimainen joulukertomus.”

”Keskiaikaisista legendoista yksi jäi eläväksi perinteeksi, vaikka maailma muuten muuttui melko rationaaliseksi: tarina pinteeseen joutuneita ihmisiä auttaneesta muinaisesta piispa Nikolaoksesta muuntui saduksi Joulupukista.”

”Tarina Joulupukista elää ja voi hyvin, koska se on merkityksellinen. Se välittää meille samoja tärkeitä arvoja kuin jouluevankeliumi: hyväntahtoisuutta, avuliaisuutta, iloa.”

Kaltiossa päätoimittaja Paavo J. Heinonen pitää lohdullisena sitä, että joulun aikaan kulutus kohdistuu tavallista enemmän lahjoihin – eli asioihin, jotka annetaan toisille pyyteettömästi ja ilman vastineen odotusta.

”Lahjan hankinta voi olla kaupallinen transaktio, mutta sen antaminen on epäkaupallinen, antikapitalistinen teko.”

”Lahjoja ei osteta ja myydä, ne saadaan ja annetaan. Vallitseva markkinatalouden malli, jossa kaikessa vaihdannassa pitää jollekulle syntyä voittoa, pyrkii toki kitkemään lahjatalouden idean yhteiskunnasta.”

”Niinpä jopa avoimesti lahjana käyttäjille jaettavan Wikipedian ’Lahjatalous’-artikkelissakin väitetään lahjataloudessa lahjan saajalta ’yleensä’ edellytettävän ’vastaavan arvoisia tavaroita tai palveluita taikka poliittista tukea, uskollisuutta tai jotain muuta hyödyllistä vastinetta’. Lahjatalous halutaan siis sekoittaa ’lahjontaan’, jotta ihmiset kokisivat sen epämiellyttävänä ja likaisena.”

”Moni maailmamme eli ihmisten yhteiskunnan ongelmista johtuu siitä, että käytetyn ajan sijasta rahalla, joka nykyisin on aina kuvitteellista, ostetaan kuvitteellista aikaa ja kuvitteellista työtä: ostetaan menneisyyden ja nykyhetken sijaan tulevaisuutta, kuten pörssitermi ’futuuri’ paljastaa.”