Katujengit aiheuttavat pelkoa, koska Ruotsin ammuskelujen pelätään leviävän Suomeenkin. Niin ei tarvitse käydä, sillä Ruotsi on Euroopassa erityistapaus.

Poliisi kertoi torstaina puuttuneensa turkulaisen katujengin toimiin. Parinkymmenen ulkomaalaistaustaisen nuoren jengi oli muun muassa ryöstänyt ihmisiä nuuskakauppojen yhteydessä. ”Ulkoisia tunnuksia tai tiettyjä vaatteita ei ole käytetty, mutta heillä on ollut tiettyjä käsimerkkejä. He ovat sitten näytelleet näitä käsimerkkejä esimerkiksi somessa”, rikosylikomisario Juha Kainonen kertoi.

Katujengeistä on riittänyt otsikoita sen jälkeen, kun Helsingin rikospoliisin tuore johtaja Markku Heinikari ilmoitti lokakuussa 2021, että Suomesta oli löytynyt katujengejä. Kasvot ilmiö sai viime toukokuussa, kun Helsingin käräjäoikeus kovensi someräppäri Milan Jaffin väkivaltatuomioita sillä perusteella, että rikollisen toiminnan motiivina oli ollut ryhmän kunnian suojeleminen.

Poliisin mukaan katujengit ovat löyhiä porukoita, joilla ei yleensä ole nimiä, tunnuksia eikä tarkkoja reviirejä. Jengien tuntomerkkeinä viitataan usein ruotsalaisjengeistä tuttuun tapaan rapmusiikkiin ja gangstakulttuuriin. Kun jengit on määritelty maahanmuuttajien suosiman kulttuurityylin kautta, ei ole ihme, että jengeihin kuuluu paljon maahanmuuttajia – poliisin mukaan jopa 95 prosenttia jäsenistä.

Se ei tarkoita, että maahanmuuttajat tekisivät 95 prosenttia nuorten tai rikollisryhmien tekemistä rikoksista. Suomessa on poliisin mukaan noin 90 järjestäytynyttä rikollisryhmää, joista valtaosa koostuu kantasuomalaisista. Katujengit on kuitenkin päätetty erottaa näistä omaksi ryhmäkseen – ja tärkeä erotteluperuste on näköjään juuri maahanmuuttajatausta. Tällä rajauksella on ollut suuri poliittinen merkitys.

Viime viikolla perussuomalaiset, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt jättivät hallitukselle välikysymyksen Suomea ”ravisuttaneesta poikkeuksellisesta väkivalta-, ryöstö- ja jengirikollisuuden aallosta”.

Välikysymyksestä ei löydy kovin vahvaa dataa tukemaan väitteitä rikosaallosta, mutta sitäkin enemmän maahanmuuttopolitiikan arvostelua. ”Suomessa on 2000-luvulla kasvanut voimakkaasti etenkin matalan kehitystason maista Suomeen suuntautuva maahanmuutto”, välikysymyksessä todetaan.

Varsinkin perussuomalaiset ovat pitkään pitäneet Ruotsia esimerkkinä epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta ja jengiväkivaltaa todisteena siitä, että he ovat olleet oikeassa.

Tilanne Ruotsissa onkin paha. Tänä vuonna jengien ammuskeluissa on kuollut yli 50 ihmistä. Vaarassa ovat usein myös sivulliset. Väkivalta oli suuressa roolissa syyskuun parlamenttivaaleissa, jotka päättyivät oikeiston voittoon.

Suomessa varoitellaan Ruotsin tiestä. ”Järjestäytynyt rikollisuus voi uhata demokratiaa. Silmämme aukesivat Venäjän suhteen hyökkäyssodan alettua, ja myös tässä asiassa pitää Suomessa reagoida. Olemme Ruotsin tiellä”, Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne varoitti.

Samaa sanoi presidentti Sauli Niinistö Ylen kyselytunnilla: ”Se (katujengit) on hyvin, hyvin valitettava ja vaarallinen ilmiö. Näköjään me kuljemme vähän Ruotsin perässä.”

Onneksi kuitenkin aika paljon. Suomessa tehdään ampuma-aseilla vuosittain 10–15 henkirikosta, joista useimmissa ampujana on mies ja uhrina nainen. Katujengien ammuskeluissa ei Suomessa ole kuollut yhtään ihmistä.

Ulkomaista mallia Suomessa on totuttu katsomaan Ruotsista. Tässä asiassa se voi kuitenkin johtaa harhaan. Ruotsin rikollisuustutkimuslaitos Brå julkaisi vuonna 2021 vertailututkimuksen väkivaltarikollisuudesta 22:ssa Euroopan maassa. ”Tulokset osoittavat, että Ruotsissa 00-luvun puolivälissä alkanutta ampuma-aseväkivallan kasvua ei voitu havaita missään muussa Euroopan maassa.”

Maahanmuuttoa on monessa maassa, mutta muualla se ei ole tuonut mukanaan ammuskelevia jengejä. Ruotsissa jotain on mennyt poikkeuksellisen pahasti pieleen. Suomelle se on hyvä uutinen. Emme ole Ruotsin tiellä, eikä meidän tarvitse sille astua.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.