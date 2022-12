Jos turvallisuudesta tulee poliittisesti kuuma aihe, tarjotut ratkaisut eivät välttämättä ole loppuun asti harkittuja.

Suomessa on viime vuosina nähty huolestuttavia signaaleja väkivaltarikollisuudesta, esimerkkeinä nuorten epäiltyjen väkivalta- ja ryöstörikosten lisääntyminen sekä niin sanottujen katujengien väkivaltaiset rikokset.

On ymmärrettävää ja tärkeää, että asia herättää laajempaa huomiota – etenkin, kun 2000-luvulla rikollisuus on yleisesti vähentynyt. Väkivallan taustalla on erilaisia ilmiöitä, joiden samastaminen luo virheellistä tilannekuvaa. Nykyisessä keskustelussa esimerkiksi katujengit sekä nuorten katu- ja kouluväkivalta sekoittuvat toisiinsa.

Katujengikeskustelun lähtökohtana on ollut rikoskokonaisuus vuodelta 2021. Siihen liittyi muun muassa vakavia väkivaltarikoksia ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamista. Suomessa on nyt kymmenkunta poliisin tunnistamaa katujengiä, joissa on noin sata keskeistä jäsentä. Poliisin mukaan nämä jäsenet ovat valtaosin ulkomaalaistaustaisia nuoria aikuisia.

Rikollisiin jengeihin on tärkeää suhtautua vakavasti, eikä Suomessa saa päästä syntymään samanlaisia ongelmia kuin Ruotsissa. Ruotsin tilanteen ytimessä ovat rikollisjengien lisääntyminen sekä laittomien aseiden saatavuus ja jengien väliset väkivaltakierteet. Siitä on seurannut kuolemaan johtaneen ampuma-aseväkivallan kaksinkertaistuminen, vaikka väkivalta muuten on vähentynyt.

Katujengien käsite ohjaa suomalaista väkivaltakeskustelua liian vahvasti, kun se suhteutetaan ilmiön suuruusluokkaan Suomessa. Erityisen ongelmallista on, jos epäselvät termit yhdistävät Suomessa nähdyt pohjimmiltaan hyvin erilaiset nuorten rikokset Ruotsin aseväkivaltaan.

Suomessakin voitaisiin Ruotsin tapaan puhua katujengien sijaan rikollisjengeistä tai rikollisista verkostoista. Näin ero rikoksia tekeviin nuorten ryhmiin voisi pysyä selkeämpänä.

Katujengit eivät ole Suomessa viime vuosina lisääntyneiden nuorten väkivalta- ja ryöstöepäilyjen taustalla. Näiden rikosten tekijät eivät ole rikollisjengien jäseniä vaan alaikäisiä nuoria. Joissain tapauksissa rikoksia tekevät nuorten ryhmät voivat toki omaksua jengimäisiä käytösmalleja.

Iso osa nuorten väkivaltarikoksista tapahtuu kouluissa ja muilla julkisilla paikoilla, ja ne kohdistuvat pääasiassa tosiin nuoriin. Näitä ilmiöitä voitaisiin havainnollistaa puhumalla esimerkiksi kouluväkivallasta ja julkisilla paikoilla tapahtuvasta katuväkivallasta. Ne eivät ole yksin Helsingin ongelmia, sillä poliisin tietoon tulleet rikosepäilyt ovat lisääntyneet ympäri Suomen.

” Suomessa on joustava rangaistusjärjestelmä.

Keskusrikospoliisin selvityksen mukaan epäillyt väkivaltarikokset ovat lisääntyneet viime vuosina yhtä voimakkaasti suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten nuorten keskuudessa. Nuorten lisääntyneet väkivalta- ja ryöstörikokset eivät siis selity ulkomaalaistaustaisen nuorten rikollisuudella.

Niin nuorten koulu- ja katuväkivalta kuin rikollisjengitkin tulee kyetä torjumaan, mutta ilman suhteetonta ja leimaavaa rikollisuuden pelkoa.

Pienten lasten väkivalta, väkivaltaisia rikoksia tekevät nuorten ryhmät ja rikollisjengit edellyttävät erilaisia toimia. Kaiken lähtökohtana pitää kuitenkin olla varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy. Suomessa on onnistuttu luomaan hyviä toimintamalleja varhaiseen ja moniammatilliseen ennaltaehkäisyyn, ja toistuvia ja vakavia rikoksia tekevät nuoret tarvitsevat omia erityisiä toimenpiteitä.

Suomessa on joustava rangaistusjärjestelmä, joka mahdollistaa tarvittaessa myös aidon rikosoikeudellisen reaktion. Esimerkiksi nuorisorangaistus on jäänyt varsin vähälle käytölle.

Ruotsissa ja Tanskassa jengirikollisuus on noussut voimakkaasti myös politiikan asialistalle, ja tämä on jo johtanut tai johtamassa merkittäviin lainuudistuksiin. Näyttää siltä, että Suomessakin poliittisesti kuumentuneessa ilmapiirissä turvallisuudesta on tullut houkutteleva aihe, eivätkä tarjotut keinot ole välttämättä täysin loppuun asti harkittuja. Viisas kriminaalipolitiikka perustuu aina hyvään tilannekuvaan ja erilaisten toimien tasapainoiseen yhteensovittamiseen.

Markus Kaakinen ja Kimmo Nuotio

Kaakinen on tutkijatohtori Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa (Krimo). Nuotio on rikosoikeuden professori Helsingin yliopistossa ja Krimon johtaja.

