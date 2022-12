Britanniassa opintojen aikainen työskentely on melko yleistä

Monet opiskelijat pyrkivät saamaan kesäloman ajaksi harjoittelupaikan oman alan organisaatiosta.

Mikko Nummelin esitti (HS Mielipide 17.12.), että esimerkiksi Britanniassa opiskelijat eivät saisi opintojen aikana työkokemusta ja siksi eivät ole kilpailukykyisiä verrattuna Suomessa tutkintonsa tehneisiin.

Britanniassa opintojen aikainen työskentely sekä kesällä että lukuvuoden aikana on itse asiassa aika yleistä, koska elinkustannuksia varten myönnetty opintolaina on jäänyt jälkeen inflaatiosta. Lisäksi monet opiskelijat pyrkivät saamaan kesäloman ajaksi harjoittelupaikan oman alan organisaatiosta. Suomea lyhyemmät lukukaudet helpottavat työntekoa.

On myös olemassa year in industry -tutkintoja, joihin kuuluu vuoden mittainen harjoittelu opiskeluvuosien välissä. Todistuksesta näkyy, jos opiskelija on suorittanut kyseisen tutkinnon.

Riikka Savolainen

taloustieteen apulaisprofessori, Swansean yliopisto, Britannia

