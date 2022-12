Globaalin pohjoisen on kannettava vastuunsa luontokadon pysäyttämisessä

Parhaimmillaan luonnonsuojelu voisi löytää alkuperäis- ja paikallisyhteisöistä liittolaisen luonnonvaroja raskaasti hyödyntävää toimintaa vastaan.

YK:n luontokokouksessa Montrealissa yksi päätavoitteista on sopia suojelusta, joka kattaa 30 prosenttia maailman maa- ja vesialueista vuoteen 2030 mennessä. Kyse on koko maailman elinkelpoisuudesta, joten tavoitteiden on oltava kunnianhimoisia. Pelkässä numeerisessa tavoitteessa piilee kuitenkin suuria riskejä.

Runsaslajisimmat alueet sijaitsevat usein alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen asuttamilla alueilla. Tämän vuoksi suojelupaine vaikuttaa erityisesti näihin yhteisöihin. Asukkaat pelkäävät, että 30 prosentin tavoite vie heiltä maat ja asettaa alttiiksi ihmisoikeusloukkauksille.

Huolet eivät ole perusteettomia, sillä luonnonsuojelun historia osoittaa, että hyvät tarkoitusperät voivat johtaa traagisiin seurauksiin. Luonnonsuojelualueiden tieltä on historiassa pakkosiirretty joidenkin arvioiden mukaan jopa kymmeniä miljoonia ihmisiä. Pakkosiirrot ovat jo itsessään usein ihmisoikeusloukkaus. Niiden myötä katoaa valtava määrä lajimme tiedollisesta ja kulttuurisesta pääomasta, kun omavaraiset yhteisöt vieraannutetaan ympäristöstään.

Kolmenkymmenen prosentin tavoite tarkoittaisi nopeaa laajentumista tämänhetkisestä noin 17 prosentista maalla ja 10 prosentista merillä. Mitä tapahtuu, kun luonnonsuojelun pinta-ala pitäisi noin kaksinkertaistaa vain kahdeksassa vuodessa? Tilanne on huolestuttava, sillä samaan aikaan luonnonsuojelu on militarisoidumpaa kuin koskaan aikaisemmin: viime vuosikymmenen aikana on raportoitu yhä useammin aseiden ja väkivallan käytöstä luonnonsuojelun edistämisen vuoksi erityisesti Afrikassa sekä osissa Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa.

Montrealin kokouksessa alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt ajavat maaoikeuksiensa tunnustamista ja kotiseutujensa hyväksymistä osaksi luonnonsuojelua. Parhaimmillaan luonnonsuojelu voisi löytää alkuperäis- ja paikallisyhteisöistä liittolaisen luonnonvaroja raskaasti hyödyntävää toimintaa vastaan.

Globaalista luontokadosta puhuttaessa väestönkasvu nousee edelleen helposti keskusteluun. Kuitenkin Kansainvälisen luontopaneelin IPBES:n selvityksen (2019) mukaan olennaisempia taustatekijöitä luontokadolle ovat varakkaiden maiden kulutustottumukset ja globaalin talouden rakenteet.

Vaikka väestönkasvu johtaa resurssitarpeiden kasvuun, korkean syntyvyyden alueilla tuotetaan myös merkittävä osa globaalin eliitin ja keskiluokan käyttämistä raaka-aineista. Tämä voi moninkertaistaa paineen paikallisille ekosysteemeille. Silti usein hinnan luonnonsuojelutavoitteista esimerkiksi Afrikassa ovat joutuneet maksamaan ne syrjäseutujen yhteisöt, jotka kuluttavat maailman luonnonvaroja kaikkein vähiten ja ovat myös omissa valtioissaan syrjityssä asemassa.

Toivomme siis vaikuttavampia ja oikeudenmukaisempia luonnonsuojelutoimia mutta myös resurssien kulutuksen radikaalia vähentämistä ja reilua jakamista globaalisti.

Marketta Vuola

väitöskirjatutkija, globaalin kehitystutkimus

Johanna Eklund

tutkijatohtori geotieteiden ja maantieteen osasto

Helsingin yliopisto

