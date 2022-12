Iltalehti pohtii, mitä Qatarissa pidetyistä jalkapallon maailmanmestaruuskisoista jäi käteen.

”Kisat tarjosivat jälleen upeita elämyksiä jalkapallon ystäville ja voidaan sanoa, että jalkapallon arvoturnaus todellakin yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa. Kisat tullaan muistamaan ainakin Lionel Messin uran huipentumana ja siitä, että Marokko ensimmäisenä afrikkalaisena maana oli mukana mitalipeleissä.”

”Mutta Qatarin kisat tullaan muistamaan myös isäntämaahan kohdistuneesta ihmisoikeuskritiikistä.”

”Maassa kohdellaan kaltoin niin naisia, seksuaalivähemmistöjä kuin vierastyöläisiäkin. Qatar on käyttänyt isoja summia kiillottaakseen julkikuvaansa ja sen epäillään korruptoineen muun muassa Euroopan parlamentin varapuhemiestä Eva Kailia.”

”Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on perustellut kisojen antamista Qatarille sillä, että kisojen myöntämisestä lukien Qatar on juuri kisojen takia tehnyt parannuksia ihmisoikeuksissa. – – Kehitystä on tapahtunutkin, mutta jääkö se pysyväksi, sen aika näyttää.”

Keskisuomalainen toteaa, että kisaisännyys toi Qatarille paljon julkisuutta, myös kielteistä.

”Aavikolle vierastyövoimalla rakennettujen ilmastoitujen kertakäyttöstadionien hiilijalanjälki oli niin hirvittävä, että se pitikin sanoa ääneen. Mutta itse kisat onnistuivat järjestelyiltään hyvin, ja siitä Qatarin vallanpitäjät ottavat jatkossa luonnollisesti irti kaiken pr-hyödyn.”

”Tuoreen suomalaisen tietokirjan luonnehdintaa lainaten Qatar on jo politiikan pikkujättiläinen, joka painii itseään suurempien sarjassa. Maan keskeisenä vahvuutena on jopa viidenneksen osuus koko maailman maakaasuvaroista.”

”Samaan aikaan Qatarissa ollaan tuskallisen tietoisia omista heikkouksista. Geopoliittinen sijainti keskenään vihamielisten alueellisten suurvaltojen Saudi-Arabian ja Iranin puristuksessa on hankala, ja muiden naapurien kanssa on ollut riitoja. Oman yhteiskunnan infrastruktuurin vesi- ja ruokariippuvuudet ovat ilmeisiä.”

”Heikkouksiaan Qatar kompensoi globaalisti pehmeällä voimalla, toimimalla sijoittamisen talousmahtina, kansainvälisenä media- ja urheiluvaikuttajana ja maailmanlaajuisen lentoliikenteen yhtenä solmukohtana.”

”Nyt Qatar on kytketty europarlamentissa paljastuneeseen korruptioskandaaliin. Qatarin itsensä kannalta kyseessä on vain yksi vaikuttamisen tapa – ja muu maailma näyttää joka tapauksessa reagoivan Qatarin kasvavaan painoarvoon taloudessa ja politiikassa omalla tavallaan. Suomi on vastikään avannut suurlähetystön Dohassa.”