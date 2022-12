Isännöintiliiton toimintaa täytyy jatkossa seurata tarkasti ja puuttua tiukasti taloyhtiöiden kannalta epäterveeseen kehitykseen.

Tuoreeltaan paljastuneella isännöintialan hintakartellilla loukattiin pahasti kaikkien taloyhtiöiden etuja. Markkinaoikeuden tuomio oli ankara. On kuitenkin syytä tuoda esille näkökulma, että tuomio on vain yksi tapahtuma isännöintialan epäterveessä kehityksessä pidemmällä aikavälillä.

Kyse on noin 15 vuoden aikana määrätietoisesti ja askel askeleelta toteutetusta isännöintialan kehittämisen linjasta, ahneuden aikajanasta, jossa pyrkimyksenä on ollut kehittää alan yritysten kannattavuuksia. Se on sinänsä sallittua toimintaa toimialajärjestöltä, mutta valitettavasti lopputuloksena on ollut, että moni asia on toteutunut taloyhtiöiden edun vastaisesti.

Selkeimpinä ongelmina ovat isännöinnin hinnoittelu- ja laskutusmallien monimutkaistuminen, epäeettisten prosenttipohjaisten palkkiomallien vakiintuminen sekä isännöinnin liian likeinen yhteistyö taloyhtiöille palveluja myyvien yritysten kanssa. Nyt Isännöintiliitto jäi kiinni varsin pienestä asiasta: muutamien epäonnistuneiden lehdistötiedotteiden ja kirjoitusten kautta pyrittiin vaikuttamaan hintoihin ja tästä jäätiin kiinni. Iso ja ansaittu tuomio, mutta isännöintialan kehittämisen pidemmällä linjalla, ahneuden aikajanalla, valitettavasti vain yksi etappi.

Taloyhtiöiden edunvalvojien täytyy olla jatkossa tarkkana. Isännöintiliittoa toimialajärjestönä ei tule päästää tästä niin helpolla, että hyväksyttäisiin kaiken nyt tuomitun olevan mennyttä aikaa. Toimialan kehitystä ja Isännöintiliiton toimintaa täytyy jatkossa seurata tarkasti ja puuttua tiukasti taloyhtiöiden kannalta epäterveeseen kehitykseen. Riittävän tiukka ja ärhäkkä taloyhtiöiden edunvalvonta suhteessa isännöintipalveluihin on jatkossa välttämätöntä.

Kimmo Karvinen

taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja

Helsinki

