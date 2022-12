Chat GPT:n kaltaiset sovellukset eivät kykene tunnistamaan ja ymmärtämään konteksteja ja sävyjä.

Ohjelmistokehittäjä, tekniikan tohtori Mikko Heikkilän kuvasi (HS Mielipide 17.12.) Chat GPT -tekoälysovellusta vallankumoukselliseksi ja uskoi sen laittavan elämäntapamme uuteen uskoon. En kiellä, etteikö tekoälyn kehitykseen ja ihmisyyteen liity lukuisia pohtimisen arvoisia kysymyksiä, mutta toivoisin malttia uusille tekoälysovelluksille annettaville merkityksille. Konkretisoin toivettani kahdella esimerkillä.

Yliopisto-opettaja Laura Ketosen mielipidekirjoitus (HS 17.12.) keskittyi tekoälyn mahdollisuuksin ja riskeihin opintosuoritusten arvioinnissa. Yhdeksi riskiksi mainittiin, että tekoälyn avulla on mahdollista luoda esseitä ja muita kirjallisia töitä, joita ei välttämättä erota ihmisen tekemistä. Kirjoituksen tarkoitus oli toimia käytännön esimerkkinä. Kahta lausetta lukuun ottamatta se oli tuotettu Chat GPT:lla.

Professori Alf Rehn puolestaan julkaisi Facebook-sivullaan Chat GPT:lla laaditun laululyriikan. Ohjeistukseksi Rehn oli antanut ”kirjoita laulu Putinista Bruce Springsteenin tyyliin”. Sovelluksen tuottaman tekstin kertosäe koostui toistuvasta ”Putin, he’s the boss” -lauseesta. Toistoon perustuvat kertosäkeet ovatkin Springsteenin maneereja. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä lienee Born in the U.S.A.

Chat GPT on toisin sanoen tunnistanut imitoimansa artistin tuotannosta tyypillisiä elementtejä ja generoinut lyriikan niiden perusteella. Se ei kuitenkaan tunnistanut Born in the U.S.A -kappaleen ja monen muun Springsteenin kappaleen sodanvastaista viestiä. Ironiaa tulkintakehykseksi tarjoaville muistuttaisin, ettei Born in the U.S.A:n nimi ole ”Nixon, he’s the boss”.

Pro-Putin-henkinen Springsteen-lyriikka on kuvaava esimerkki Chat GPT:n kaltaisten sovellusten kyvyttömyydestä tunnistaa ja ymmärtää konteksteja ja sävyjä. Sen tuottama teksti on pelkää pintaa: sinänsä sujuvaa kieltä, joka on kuitenkin sisällöltään ja merkitykseltään onttoa. Tämä pätee mielestäni myös Ketosen mielipidekirjoituksen tekoälyllä tuotettuun osioon. Chat GPT:n datasta oppivan toimintalogiikan mukaisesti se on geneerinen kokoelma lauseita keskusteluista, joita koulutusteknologiatutkimuksessa on käyty vuosien ajan. Uskonkin, ettei kirjoitusta olisi julkaistu, ellei tekoälyn osuutta olisi mainittu.

Pekka Mertala

apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto

