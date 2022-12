Kuinka lääkkeemme saatavuus turvataan jatkossa?

Kirjoitin mielipidesivulla (HS 18.11.), että meidät dystoniaa sairastavat on jätetty heitteille, koska käyttämämme klonatsepaamia sisältävä lääke oli loppunut apteekeista.

Uskoimme, että neurologista dystoniaa sairastavien tilanne lääkkeiden saatavuuden suhteen helpottuisi, koska loppunutta klonatsepaamia sisältävää lääkettä on toimitettu maahan erityisluvalla. Apteekkeihin sitä on jaettu tipoittain.

Kysymykseni kuuluu, millä perusteella lääkkeitä on apteekeista jaettu edelleen. Kentällä olevat dystoniaa sairastavat ovat jääneet käytännössä ilman lääkettä. Emme saa lääkkeitä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Jossakin apteekissa saattaa olla saatavilla kolme purkkia, jotka myydään ensiksi ehtineille.

On paljon potilaita, jotka ovat erittäin huonossa kunnossa. Osa heistä on ollut ilman oikeaa lääkettä 2–3 kuukautta.

Sairautemme vaikeutta ei tunnisteta, asiaan perehtyneitä neurologeja lukuun ottamatta. Kohtaamme paljon vähättelyä, ja hoitoaikojamme siirrellään niistä ilmoittamatta. Potilas joutuu jännittämään, uusitaanko neurologin määräämää lääkereseptiä terveyskeskuksen toimesta Omakannassa. Pitää muistaa, että kyse ei ole lääkkeen väärin- tai liikakäytöstä vaan sairauden hoidosta.

Neurologien antamat botuliinipistokset ovat erittäin tärkeä osa hoitoamme. Niillä pystytään estämään vaikeimpia lihaskipuja. Tiedän potilaan, jolle terveyskeskuslääkäri kieltäytyi antamasta lähetettä pistoksia varten.

Meitä hoitavat neurologit ovat työllistettyjä hädässä olevien potilaiden auttamisessa. On määrätty rauhoittavia lääkkeitä ja erilaisia kipulääkkeitä. Mutta ne eivät pääosin auta. Moni on välttänyt viimeiseen saakka klonatsepaamia sisältävää lääkettä tiedostaen sen riskit ja maineen. Mutta todennut sitten, ettei muu auta kipuihin ja muihin moninaisiin oireisiin.

Rivatril on lääke, joka on Suomesta loppu. Ihmettelen, miksi lääkettä löytyy nimellä Rivotril Euroopasta ja muualta, mutta ei Suomesta. Miksi nimi on muutettu juuri Suomeen? Onko saatavuusongelma nimestä kiinni? Suomeen on juuri saapunut erä Rivotriliä, ei Kela-korvattavana. Sama lääke eri nimellä. Mikä on lääkkeen riittävyys kaikille tarvitseville?

Rivatrilille tulisi saada jatkossa rinnakkaislääke Kela-korvattavana. Ja niin, että potilasturvallisuuslaki, lääkkeiden saatavuus ja hoitojen tasa-arvoisuus toteutuisivat myös meidän dystoniaa sairastavien osalta.

Servikaalista dystoniaa sairastava

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

