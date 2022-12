Pakolaisperheiden äitien raskas tilanne pitää priorisoida auttamistyössä.

World Visionin tuore raportti (Out in the Cold) kertoo, että kodeistaan paenneiden ukrainalaisten, syyrialaisten ja afganistanilaisten äitien psyykkinen jaksaminen on vaarassa kylmän talven edetessä. Pakolaisäiti on usein ainoa aikuinen perheessä ja huolehtii kotitöiden lisäksi elannon hankkimisesta.

Äitien vastuulla olevissa pakolaisperheissä syödään vähemmän, otetaan suuria lainataakkoja ja lähetetään alaikäisiä lapsia töihin. Pahimmassa tapauksessa perheet joutuvat myymään alaikäisiä tyttäriään vaimoiksi tai seksityöhön. Talven kylmetessä henkeä uhkaavaksi monet äidit joutuvat vaarantamaan oman ja lastensa terveyden lämmittämällä kotia vaarallisilla menetelmillä, kuten polttamalla muovia.

Vaikeus ruokkia lapsia ja pitää heidät lämpiminä heikentää äitien mielenterveyttä ja aiheuttaa voimakasta stressiä. Se voi johtaa lasten henkiseen ja fyysiseen kaltoinkohteluun, jonka seuraukset näkyvät lasten hyvinvoinnissa.

Pakolaisperheiden äitien raskas tilanne pitää priorisoida auttamistyössä. He tarvitsevat käteistä rahaa, huoneen lämmittimiä, lämpöeristeitä, talvivaatteita ja peittoja. Ennen kaikkea heidän pääsyään mielenterveyspalveluihin pitää tukea.

Ukrainalaiset, syyrialaiset ja afganistanilaiset äidit tarvitsevat apuamme nyt ja tulevaisuudessa.

Annette Gothóni

toiminnanjohtaja, Suomen World Vision

