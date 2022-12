Kerran vuodessa sikaa voi tankata vähän tuhdimmin.

Tänään on hyvä päivä paistaa joulukinkku.

Joulukinkusta en luovu, vaikka Hesarissakin luki isolla, että kinkun hinta on kymmeniä prosentteja kalliimpi kuin viime vuonna. Kinkun ystäviä on peloteltu joulun alla usein sillä, ettei kaikille riitä kinkkuja. Jouluinen tietoisku voisi olla joskus edes hieman positiivisempi. Aina on kinkkuja riittänyt, ja onpahan niitä ollut myynnissä joulun jälkeenkin.

Mutta itse asiaan: Haluan tänä vuonna kinkun, jossa on kunnolla rasvaa, sitä itseään, vähintään viisi senttiä. Joka sitten hiljalleen valuu paistopellille ja tuoksuu niin, että tuntuu luissa ja ytimissä. Viime vuonna laihispossu oli kuivakka kinkkukimpale.

Sitä paitsi sopivasti eläinrasvaa on ihmisaivoille hyväksi. Siksi kerran vuodessa voi tankata sikaa vaikka vähän tuhdimmin.

Sähkön hinta on hirveä. Uunini on ollut suu ammollaan tyhjänä jo viikon, kinkkua odotellen.

Iso plussa mehevälle siankinkulle on sen riittoisuus. Kaikki kinkussa on syötävän hyvää. Luustakin saa herkkukeiton, ja viimeisen rasvakokkareen voi sulattaa ja kastaa siihen vaikka kuivia ruisleipäpalasia.

Pirkko Mölsä

eläkeläinen, Pieksämäki

