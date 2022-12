Metsät ovat edelleen vahva nielu.

Suomen ilmastoneutraalisuustavoite ja hiilinielujen määrä ovat synnyttäneet vilkkaan keskustelun metsien roolista. On arveltu, että ilmastotavoitteilta on pudonnut pohja ja lääkkeeksi on tarjottu hakkuiden voimakasta rajoittamista (HS Pääkirjoitus 20.12.). Vain hakkuisiin keskittyminen on aivan liian yksipuolinen näkökulma metsien rooliin ilmastotyössä.

Ensinnäkin metsät ovat edelleen vahva nielu. Toiseksi, nieluun vaikuttavat monet muutkin seikat kuin hakkuut. Metsien hyvä kasvu edellyttää aktiivisia ja oikea-aikaisia metsänhoitotoimia sekä metsän uudistamista hakkuukypsässä iässä. Aktiiviset metsänhoitotoimet pitävät metsät terveinä ja hyvässä kasvussa, passiivisuus sammuttaa nielun.

Metsäpinta-ala pienenee Suomessa, muttei metsätalouden vaan muiden maankäyttötarpeiden johdosta. Metsäkadon ehkäisy ja metsitys ovat tärkeitä keinoja nielujen vahvistamisessa, johon epävarmuutta tuovat säiden ääri-ilmiöt, metsätuhojen lisääntyminen sekä nieluja koskevien laskentametodien jatkuva muuttuminen.

Metsäteollisuus on tehnyt ja tulee tekemään vahvasti myönteistä ilmastotulosta minimoimalla fossiilisia päästöjään. Teollisuuden kasvihuonepäästöt painuvat alan ilmastotiekartan mukaan 0,3 miljoonaan hiilidioksiditonniin vuoteen 2035 mennessä. Se on erittäin kilpailukykyinen luku mihin tahansa valmistavaan teollisuuteen verrattuna.

Metsäkeskustelussa on hyvä muistaa, mihin tarkoitukseen puuraaka-ainetta käytetään. Koko toimialan keskeinen tavoite on tuottaa välttämättömien hyödykkeiden lisäksi entistä enemmän ratkaisuja, joilla globaalisti korvataan fossiilisia raaka-aineita. Näistä arvioidaan saatavan jo nyt noin 16 miljoonan hiilidioksiditonnin ilmastohyöty. Kestävästi ja resurssitehokkaasti tuotetut puupohjaiset ratkaisut ovat vihreän siirtymän ydintä. Alan hienoimpienkin innovaatioiden kukoistus vaatii kuitenkin perustuotannon materiaalivirtaa ja menestystä.

Metsätalouden ja -teollisuuden syvä merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ansaitsee laaja-alaisen ja rakentavan keskustelun metsien asemasta.

Paula Lehtomäki

toimitusjohtaja

Metsäteollisuus ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.