Julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisen mukaan (HS 20.12.) viranomaisen velvollisuus on selvittää maahanmuuttajien oleskelulupaan hakemukseen liittyvien asiakirjojen aitous. Se ei liene helppo tehtävä, jos pyrkijöitä on paljon ja väkeä vähän. EU/Eta-maiden ulkopuolelta tulevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tutkintoasiakirjojen oikeaksi toteaminen on ollut ammatinharjoittamisoikeuden myöntävän Valviran tehtävä.

Kokemuksesta tiedän, että lääkärien ja muun valvotun terveydenhuollon henkilöstön tutkintotodistusten saaminen Mongoliasta ja Venäjältäkin saattaa olla erittäin vaikeaa ja lähes mahdotonta. Mitä kauempaa, sen vaikeampaa. Parhaimmassakin tapauksessa se on kestänyt kuukausia. Vaikka tutkintotodistus olisi aito, eikä kyse ole valelääkäristä, osaaminen on vielä arvoitus, joten sekin on pitänyt selvittää.

Tutkintotodistusten ja ammattipätevyyttä osoittavien asiakirjojen puuttuessa tai, jos on epäily niiden väärennyksistä, valvova viranomainen ei voi myöntää ammatinharjoittamisoikeutta. Menettelytapa kuulostaa pitkäpiimäiseltä, mutta potilastyöhön ei pidä päästää ketään pelkästään hyvästä tahdosta, humanitäärisistä syistä tai kuulopuheiden perusteella tai siksi, että Suomessa on pulaa hoitajista ja lääkäreistä.

Terveydenhuollon henkilöstöpulaa ei ratkaista rekrytoimalla ympäri maailmaa kielitaidotonta henkilöstöä, jonka ammattipätevyyttä ei ole varmistettu. Potilasta hoitavan henkilön on osattava ymmärrettävästi suomea ja ruotsia. Jos hän ei osaa kieliämme, pitää opettaa. Se voi vaikeuttaa täällä olevien ja tänne haluavien töihin pääsyä, mutta siitä ei saa tinkiä. Kukapa haluaisi olla kielitaidottoman valelääkärin tai valehoitajan potilaana.

Juha Karvonen

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylilääkäri (eläkkeellä), Tampere

