Mediassa on keskusteltu työperäisen maahanmuuton haasteista.

Digi- ja väestötietovirasto on yhdessä muiden viranomaisten kanssa sujuvoittanut työperäistä maahanmuuttoa. Ulkomaisten erityisosaajien ja kasvuyrittäjien rekisteröintiin on luotu oma kanava Talent Boost, ja rekisteröinti Digi- ja väestötietovirastossa tapahtuu 1–2 päivässä. Muun työperäisen maahanmuuton osalta käsittely on ajanvarausta vaativan viranomaistapaamisen jälkeen kaksi viikkoa. Digi- ja väestötietovirastossa käsitellään keskimäärin 360 työntekijärekisteröintiä viikossa.

Käsittelyaikoihin sisältyvät myös muuttavien perheenjäsenten rekisteröinnit ja kotikunnan rekisteröiminen, jos kotikunnan saamisen muut laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Työperäistä maahanmuuttoa on nopeutettu virastossa lisäämällä ja sijoittamalla henkilöstöä uudelleen.

Digi- ja väestötietovirasto on ollut kehittämässä merkittäviä uudistuksia, jotka tulevat parantamaan nopean maahantulon ja maahan asettumisen edellytyksiä yhteiskunnassa. Ulkomaalaisen asiointiväline ja henkilötunnuksen etärekisteröinti jo lähtömaassa ovat asioita, jotka ovat parhaillaan eduskunnassa lakiesityksinä ja ne toteutuvat jo ensi vuonna, jos eduskunta hyväksyy lakiesitykset.

Sujuva työperäinen maahanmuutto edellyttää kuitenkin lisäksi lainsäädännöllisiä uudistuksia, joilla voitaisiin tehdä mahdolliseksi maahantulijan asian käsittely yhdessä paikassa sen sijaan, että henkilön tulee hoitaa asioita useiden eri viranomaisten luona.

Jari Taipale

rekisteripalvelujen johtaja

Digi- ja väestötietovirasto

