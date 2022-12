Kuinka me pystymme ehkäisemään lasten ja nuorten pahoinvointia, jos näiden lasten ja nuorten vanhemmat voivat pahoin?

Eduskunnassa keskusteltiin 19. joulukuuta nuorten pahoinvoinnista ja jengiytymisestä. Pohdittiin, mikä on toimiva interventio ja mikä ei. Vihreiden kansanedustaja Sofia Virta totesi omassa puheenvuorossaan näin: ”Vain varmistamalla, että tässä maassa lapset voivat kasvaa ehjissä ympäristöissä hyvinvoivien aikuisten arjessa, me voimme varmistaa, ettei meillä ole tulevaisuuden jengiläisiä.”

Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa päihde- tai mielenterveyshäiriö. On tutkimuksia, joissa todetaan vanhemman päihde- tai mielenterveysongelman lisäävän lasten psyykkisiä haasteita mutta altistavan myös käytöshäiriöille. Mielenterveyden haasteet ovat nousseet yleisimmäksi syyksi työkyvyttömyyseläkkeisiin. Todennäköisesti siis yhä useampi lapsi ja nuori tulee elämään perheessä, jossa on päihde- tai mielenterveysongelmia tai kumpiakin. Kun otetaan huomioon näiden ongelmien ylisukupolvisuus, ei ole vaikeaa päätyä lopputulokseen, että yhteiskuntamme on hyvinvointikriisissä – oikeammin pahoinvoinnin kierteessä.

Kuluneina kuukausina ja vuosina olemme saaneet lukea lööppejä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kriisistä, lastentarhanopettajien uupumuksesta, opettajien keinottomuudesta kouluväkivallan ja nuorten pahoinvoinnin äärellä, nuorten psykiatristen osastojen ruuhkautumisista, sosiaalityöntekijöiden riittämättömyydestä, lastensuojelun tehottomuudesta ja niin edelleen. Sote-sektorimme on kriisissä, mutta niin ovat myös perheet tässä yhteiskunnassa.

Päihde- tai mielenterveysongelma vaikuttaa aina koko muuhun perheeseen ja läheisiin, pahimmillaan uuvuttaen apua ja tukea tarjoavat läheiset. Sote-sektorin tilanteen vuoksi ammatillista apua, tukea ja hoitoa on vaikea saada ajoissa. Käsissämme onkin jo psyykkisesti oireilevien sukupolvi. Edustaja Virran toteamuksessa on tärkeä näkökulma, joka meidän niin kutsuttuna hyvinvointiyhteiskuntana tulisi sisäistää selkärankamme syvintä ydintä myöden. Kuinka me pystymme ehkäisemään lasten ja nuorten pahoinvointia, jos näiden lasten ja nuorten vanhemmat voivat pahoin?

Vuodenvaihteessa aloittavilla hyvinvointialueilla on nyt paikka katkaista tämä pahoinvoinnin kierre.

Panostetaan sote-sektoriin, ennalta ehkäiseviin palveluihin ja perheiden hyvinvointiin. Otetaan huomioon sairastavan läheiset ja kannatellaan erityisesti lapsia vaikeissa tilanteissa. Annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuus turvalliseen lapsuuteen, ei vain ehkäistäksemme jengiytymistä vaan panostaaksemme yhteiskuntamme hyvinvointiin.

Alti Forth

puheenjohtaja, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry

