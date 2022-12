Espoon terveydenhuollossa minuun on suhtauduttu tavattoman kauniisti, jaksavasti ja kannustavasti.

Eri viestintäkanavat tulvivat tietoa siitä, miten huonosti Suomessa kaikki on sairaan- ja terveydenhoidon alueella.

Hoksasin kesällä, että kuuloni tarkistus taitaa olla hyvä idea. Kysymyksessä ei ollut mikään kiireellinen tarve, joten parin kuukauden odottelu oli kohtuullinen. Nyt minulla on uudet ja mahtavan hyvät superkorvat.

Puoli vuosisataa vanhat amalgaamipaikat alkavat tulla tiensä päähän. Kun sellainen hampaastani irtosi, kiireellinen aika järjestyi heti ja hoito on sitten jatkunut sujuvasti, vaikka kiireettömiin jatkotoimenpiteisiin saa kyllä jonottaa aika kauan.

Jonottaa sai melkein epätoivoisen kauan myös influenssa- ja koronarokotuksen ajanvaraukseen. Mutta sekin sujui. Mahtavin kokemus on ollut lääkkeiden uusintaprosessi, joka alkoi, kun soitin terveydenhoitajalle. En osannut odottaa muuta kuin uutta reseptiä, mutta lääkäri on kutsunut minut vastaanotolleen jo kahdesti, ja minusta on otettu hirmuiset määrät erilaisia näytteitä, ja olen käynyt fysioterapeutilla. Seuranta jatkuu ainakin helmikuun alkuun, jonne on jo varattu laboratorioaika.

En osannut uneksiakaan mistään tämmöisestä enkä osannut mitään pyytääkään.

Kaikkein suurimman vaikutuksen minuun on tehnyt Espoon terveydenhoidon vaativaa ja rankkaa työtä tekevä henkilökunta. Minuun on suhtauduttu tavattoman kauniisti, jaksavasti ja kannustavasti. Semmoinen tuntuu mummosta upealta. Kiitos ja hyvää joulua!

Pirkko Leino

Espoo

