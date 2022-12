Äitiyspakkauksen tuotteiden elinkaari on pidentynyt

Äitiyspakkauksen tuotteet valitaan niin, että perhe pärjäisi niillä ensimmäisen vauvavuoden ajan.

Mielipidesivuilla on keskusteltu äitiyspakkauksen ekologisuudesta (HS 17.12. ja 18.12.). Ensimmäisessä kirjoituksessa ilmaistiin huoli siitä, ruokkiiko uusien tuotteiden antaminen kaikille vastasyntyneille ylikulutusta.

Huoli on aiheellinen. Ylikulutuksen torjuminen edellyttää muutoksia niin kulutusvalintoihin, elämäntapaan, talousjärjestelmään ja yhteiskuntien infrastruktuuriin kuin sosiaaliturvajärjestelmäänkin.

Olemme panostaneet äitiyspakkauksen vastuullisuuteen jo usean vuoden ajan ja aiomme tulevaisuudessa kehittää äitiyspakkausta yhä vastuullisempaan suuntaan. Äitiyspakkauksen tuotteiden määrä on vähentynyt vuosien saatossa, jotta pakkaukseen käytettävällä rahasummalla saadaan vaatteita, jotka kestävät käytössä vuodesta toiseen. Tuotteiden elinkaari on siis pidentynyt, sillä olemme valinneet pakkaukseen aiempaa laadukkaampia vaatteita, joita voi esimerkiksi resorien ja jatkopalojen ansiosta käyttää myös lapsen kasvaessa. Perinteisesti äitiyspakkauksen tuotteet ovatkin kiertäneet läpi perheen kaikki lapset, jos heitä on ollut useampia.

Kannustamme myös tekstiilien kierrätykseen ja niiden elinkaaren pidentämiseen. Lisäksi tuomme viestinnässämme esiin, että äitiysavustuksen voi äitiyspakkauksen sijaan ottaa rahana.

Kirjoittajat ehdottivat käytettyjä lastenvaatteita vaihtoehdoksi uusille äitiyspakkauksille. Heidän mukaansa lastenvaatteita on kirpputoreilla niin paljon, ettei osa edes ota äitiyspakkauksen tuotteita myyntiin. Kaikkialla Suomessa ei kuitenkaan ole yhtä paljon kirpputoreja kuin isoimmissa kaupungeissa. Äitiyspakkaus on osa sosiaaliturvaa, jonka pitää olla tasavertainen kaikille. Siksi äitiyspakkauksen tuotteet valitaan niin, että perhe pärjäisi niillä ensimmäisen vauvavuoden ajan.

Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että löydämme kiertotalouden mukaisia uusia toimintatapoja. Esimerkiksi nyt joulun alla Kela lahjoittaa äitiyspakkaukseen liittyviä reklamaatioita varten hankittuja ylimääräisiä tuotteita Ukrainaan. Usean vuoden ajalta kertyneet tuotteet toimitetaan ukrainalaisiin synnytyssairaaloihin ja orpokoteihin, missä niille on suuri tarve.

Veera Petäjä

äitiyspakkauksen sisällöstä vastaava suunnittelija, Kela

