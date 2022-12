Meidän näkökulmastamme uusien tehtävien perustaminen ei ole ensisijaista.

Puheterapeutti Sirpa Tarvainen ja toiminnanjohtaja Mika Pyykkö toivat esiin (HS Mielipide 18.12.) puheterapian oikea-aikaista ja riittävää mahdollistamista. He korostivat, että hyvinvointialueiden tulisi lisätä puheterapeuttien vakansseja, jotta hoitotakuu toteutuisi. He mainitsivat myös, että puheterapeuttipulaan on tulossa helpotusta, koska koulutukseen otetaan enemmän opiskelijoita. Meidän mielestämme uusien tehtävien perustaminen ei ole ensisijainen ratkaisu ongelmaan.

Toimimme Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän eli tulevan hyvinvointialueen kuntoutuksen tulosalueella. Kuvaamme puheterapian tilannetta nyt yhden alueen näkökulmasta. Alueemme sijaitsee vain noin sadan kilometrin ja vajaan tunnin junamatkan päässä Helsingistä. Alueellamme on yhteensä 21 puheterapeutin tehtävää, joista 16 lasten puheterapeutin tehtävää. Tällä hetkellä on täytettynä 15 tehtävää ja 6 on täyttämättä. Lasten kuntoutuksen alueella moni vakituisista työntekijöistä työskentelee osa-aikaisesti. Olemme hankkineet puheterapiaa ostopalveluna niin paljon kuin sitä on ollut saatavissa. Alueellamme myös Kelan on ollut vaikea järjestää puheterapiaa palveluntuottajien riittämättömyyden vuoksi. Meillä on jatkuva palveluntuottajahaku käynnissä. Lasten puheterapiaa ostamme lisäksi etäterapiana soveltuvin osin. Lasten alueella yksi puheterapeutin tehtävä täytetään väliaikaisesti kommunikaatio-ohjaajalla.

Olemme panostaneet innovatiivisiin rekrytointimenetelmiin. Olemme tehneet esittelyvideoita hakijoiden houkuttelemiseksi. Yliopistovierailuiden avulla on pyritty houkuttelemaan opiskelijoita harjoittelujaksoille ja työskentelemään Päijät-Hämeeseen. Alueellamme on panostettu perheystävällisyyteen, hyvään perehdytykseen, koulutusmahdollisuuksiin ja opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksiin, mutta valitettavasti tehtäviä on täyttämättä.

Hyvinvointialueemme näkökulmasta keskeistä olisi saada kaikki tehtävät täytettyä ja arvioida sen jälkeen, tarvitaanko uusia tehtäviä. Kun aikuisten puheterapeuttien kaikki tehtävät olivat täytettyinä, oli puheterapian saatavuus riittävä. Meidän näkökulmastamme uusien tehtävien perustaminen ei ole ensisijaista, vaan nimenomaan uusien tekijöiden saaminen alueelle.

Odotamme kovasti, että logopedian opiskelijamäärien lisääminen näkyisi hyvinvointialueella uusina työntekijöinä mahdollisimman pian.

Marja Mikkelsson

ylilääkäri

professori, kuntoutus, Helsingin yliopisto

Pirkko Heinonen

tulosyksikköpäällikkö

Tarja Tiitinen

tulosyksikköpäällikkö

kuntoutuksen tulosalue

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

