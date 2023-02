Vajaakäytetty rakennus tuhlaa resursseja.

Helsingin Sanomissa on viime aikoina käsitelty erään purettavaksi suunnitellun toimistotalon kohtaloa ja purkupäätöksen kestävyyttä. Kirjoituksissa on käsitelty purettavan rakennuksen arvoja sekä purkavan uudisrakentamisen päästöjä verrattuna korjaamiseen. Haluamme nostaa aiheesta esille vielä muutaman näkökulman.

Rakennukset on yleensä tehty käytettäviksi. Kestävä korjaaminen edellyttää, että rakennus on paitsi kohtuullisin toimin korjattavissa myös sitä, että sillä on käyttötarkoitus ja käyttäjä. Rakennuksissa, jotka eivät ole kulttuurihistoriallisesti poikkeuksellisen arvokkaita esimerkiksi arkkitehtuurinsa tai historiansa vuoksi, käytettävyys onkin tärkeä arvo. Vajaakäytetty rakennus tuhlaa resursseja.

Olemassa olevan rakennuksen historiaa ja ominaisuuksia kartoittamalla ja sovittamalla käyttö näihin voidaan usein saavuttaa hyvä lopputulos. On kuitenkin myös tilanteita, joissa raskaskaan korjaus ei mahdollista rakennuksen toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää käyttöä. Esimerkiksi kerroskorkeudet ja rakenneratkaisut saattavat hankaloittaa merkittävästi uuden talotekniikan toteutusta ainakin tyypillisillä rakentamistavoilla.

Uudisrakentamisesta samoin kuin raskaasta korjaamisesta syntyy tyypillisesti merkittäviä päästöjä, niin sanottu hiilipiikki. On tyypillistä, että tämän hiilipiikin takaisinmaksuaika on usein kymmeniä vuosia. Toisaalta rakentamisenkin päästövaikutuksiin voidaan vaikuttaa. Arviointi riippuu myös siitä, tarkastellaanko tuloksia vain pinta-alaperusteisesti vai esimerkiksi suhteessa tehostuvaan käyttöasteeseen. Jokainen rakennus on yksilö, eikä voida yleistää, että uudisrakentaminen on ilmaston kannalta aina huono asia verrattuna korjaamiseen.

Oleellista on arvioida ja vertailla juuri kyseisen rakennuksen ominaisuuksia, mahdollisuuksia ja reunaehtoja kokonaisuutena ja eri näkökulmista niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Näin voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Kestävästi.

Arto Toorikka

kestävän kehityksen johtaja

Anu Laurila

erityisasiantuntija

Afry Kiinteistöt ja rakentaminen Suomi

