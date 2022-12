Normaalisti männyn vanhin neulasvuosikerta kellastuu ja karisee syksyllä. Nykyisin neulasia karisee läpi vuoden.

Suomen metsien kasvu on pienentynyt. Syiksi on esitetty voimakkaita hakkuita ja metsien ikärakenteen muutosta. Vähällä huomiolle on jäänyt, että puiden kunto ja kasvu on heikentynyt. Sitä ilmentää puiden kasvuindeksi. Puita tarkkailevalle tieto ei tule yllätyksenä.

Männyn neulasvuosikertojen määrä on viime vuosina vähentynyt. Tänä syksynä männyllä oli keskimäärin vain kaksi neulasvuosikertaa jäljellä. Viisikymmentä vuotta sitten männyllä oli Etelä-Suomessa 3–5 ja Pohjois-Suomessa 5–9 neulasvuosikertaa. Väheneminen on suhteellisesti voimakkainta pohjoisessa, jossa mäntyjen kasvukin on taantunut eniten.

Normaalisti männyn vanhin neulasvuosikerta kellastuu ja karisee syksyllä, kuusella kevättalvella. Nykyisin neulasia karisee läpi vuoden. Jopa vihreitä neulasia näkee maassa. Ennenaikainen kariseminen on merkki neulasen elintoimintojen heikkenemisestä. Vaurioita voi olla pintavahakerroksessa ja siinä sijaitsevissa ilmaraoissa, joiden kautta tapahtuu kaasujen vaihto, ja solurakenteissa, erityisesti yhteyttävissä viherhiukkasissa. Ilmarakojen vaurioituminen altistaa neulasen kuivumiselle ja tautitartunnoille sekä muille seuraustuhoille.

Neulasvaurioita tutkittiin 1990-luvulla, jolloin myös ilmeni voimakasta puiden harsuuntumista ja kasvun hiipumista. Vaurioiden syyksi määritettiin muun muassa voimakkaasti hapettava saasteotsoni ja erinäiset muut ilmansaasteet, kuten valokemiallisesti haihtuvista halogeeniyhdisteistä muodostuvat myrkylliset yhdisteet.

Nykyisin aurinkoisina kesäpäivinä syntyy edelleen typenoksideista korkeita otsonipitoisuuksia, jotka vaurioittavat viherhiukkasia. Helteisinä kesäpäivinä auringon ultraviolettisäteily on voimakasta. Se voi suoraan vaurioittaa viherhiukkasia ja ohentaa pintavahakerrosta sekä vahingoittaa ilmarakojen huulisoluja. Se lisää entisestään neulasten kuivumisriskiä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän 2022 uv-säteilyn kokonaiskertymä ylitti Etelä-Suomessa pitkän ajan keskiarvon kuudenneksella. Voimakkaan uv-säteilyn raja täyttyi tai ylittyi 19 päivänä. Pisin sellainen jakso oli 14 vuorokauden mittainen. Uv-säteily vaikuttaa myös välillisesti edistämällä valokemiallisesti syntyviä hapettavia yhdisteitä alailmakehässä.

Männyn kasvu on alentunut eniten. Se näkyy myös nuorimman latvakasvaimen lyhentymisenä. Kuusenkin kasvu on kärsinyt, ja lehtipuissa on keskellä kesää kuivahtaneita lehtiä ja vihreiden lehtien karisemista.

Inventointiedot kattavat vuosijakson 2015–2020. Ilmeisesti puiden kasvu on sen jälkeen edelleen taantunut.

Yrjö Norokorpi

maatalous- ja metsätieteiden tohtori, dosentti, Järvenpää

