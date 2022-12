Luonto on kansallisaarteemme, ja sitä kannattaa vaalia.

Vuosi päättyi luonnon kannalta hyvin. YK:n luontokokouksessa sovittiin toimista luontokadon pysäyttämiseksi. Suomi sai uuden luonnonsuojelulain, joka on entistä paljon parempi.

Miten luonnon tilaa voitaisiin parantaa lisää? Onneksi on keinoja, joita voidaan toteuttaa nopeasti ilman isoja poliittisia kiistoja.

Luonnon suojeluun, ennallistamiseen ja hoitoon on jo monia vapaaehtoisia ohjelmia. Niitä ovat metsien Metso, monien luontotyyppien Helmi, lintuvesien Sotka ja virtavesien Nousu.

Tämän vapaaehtoisen luonnonhoidon pullonkaula on, että toimille on enemmän kysyntää kuin valtiolla on rahaa käytössä. Kaikkien edun mukaista olisi lisätä luonnon rahoitusta seuraavassa hallitusohjelmassa.

Yksi keino on säästää enemmän yhteisiä maita luonnolle. Esimerkiksi maamme viimeiset vanhat luonnonmetsät ovat valtaosin valtion Metsähallituksella. Nykyinenkin hallitus ehtisi vielä päättää niiden suojelusta. Lisäksi kunnat ja seurakunnat voivat tehdä omia suojelupäätöksiä.

Yhtiöt ja yksityiset kansalaiset voivat myös toimia suoraan itse. Kun yritykset tekevät päätöksiä, asiat tapahtuvat nopeasti ja suoraan. Elinkeinoelämä tuki suojelupäätöksiä YK:n luontokokouksessa. Moni yritys tekee monimuotoisuusohjelmia. Tätä työtä on hyvä jatkaa.

Lisäksi monilla meistä on omia tai suvun maita. Niistä voi perustaa esimerkiksi yksityisiä luonnonsuojelualueita. Jokainen voi tukea luontoa myös järjestöjen kautta.

Luonto on kansallisaarteemme. Sitä kannattaa vaalia yhdessä niin valtion, yhteisöjen, yritysten kuin jokaisen omien tekojenkin avulla.

Tapani Veistola

toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.