Varsinkin puolison työllistyminen on avainasemassa: jos puoliso ei työllisty säällisen ajan kuluessa, koko perhe lähtee.

Mediassa on viime aikoina keskusteltu vilkkaasti ulkomaisten osaajien houkuttelemisesta Suomeen. Kuten viime päivinä on käynyt, keskustelu keskittyy yleensä lupaprosessiin ja sen hitauteen tai ongelmiin. Lupien nopeamman myöntämisen eteen on kuitenkin tehty paljon työtä, ja nykyään EU:n ulkopuoliset erityisasiantuntijat saavat luvan oikeastikin kahden viikon sisällä.

Pelkkä luvan nopea saaminen ei kuitenkaan riitä. Kun paperityöt on tehty, ihmisen pitää saada arki rullaamaan. Hänelle pitää saada verokortti, hankkia asunto, puolisolle pitäisi löytyä työtä ja lapsille päiväkotipaikka. Havainnot muista Pohjoismaista osoittavat, että varsinkin puolison työllistyminen on avainasemassa: jos puoliso ei työllisty säällisen ajan kuluessa, koko perhe lähtee. Samanlaisia tuloksia saatiin myös muun muassa Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushankkeesta, jossa selvitettiin Suomen veto- ja pitovoimatekijöitä.

Isoilla yrityksillä on omat prosessinsa asiantuntijoiden kotouttamiseen, mutta harvemmin tullaan ajatelleeksi, että myös pk-yrityssektorilla on suuri rekrytointitarve ulkomaisille erityisosaajille. Keskuskauppakamarin tutkimuksen mukaan peräti 73 prosentissa yrityksistä osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua. Mitä pienempi yritys, sitä vähemmän käsiä on käytössä ja yleensä sitä vähemmän on myös tietoa ja osaamista. Asioiden selvittäminen vie aikaa.

Pk-yritysten tarpeisiin onkin nyt kehitetty uusi malli, jossa valmiiksi kilpailutettu palveluntarjoaja auttaa asiantuntijoiden Suomeen asettautumista. Lisäksi yritys saa merkittävän tuen asettautumispalveluiden kuluista.

Pilottihankkeen tarkoituksena on vapauttaa yrityksen aikaa muuhun toimintaan. Toisin kuin monet muut asiat yhteiskunnassa, Suomeen asettautumispalvelut eivät hoidu netissä, vaan edellyttävät esimerkiksi käyntiä verotoimistossa. Yritykselle rahallisen hyödyn lisäksi suurin hyöty on osaavan työvoiman saaminen sekä se, että työntekijä pääsee nopeammin tuottavaan työhön.

Asettautumispalvelu on myös iso tervetulotoivotus työntekijälle. Jos alku Suomessa on hyvä, työntekijä todennäköisesti jää maahamme.

Heidi Popova

projektipäällikkö, Varsinais-Suomen ely-keskuksen hallinnoima Kokka kohti Suomea -hanke

Marina Velikova

toimitusjohtaja, Finland Relocation Services

