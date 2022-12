Savon Sanomat kommentoi Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvitystä, jonka mukaan metsien hiilinielu on pienentynyt puuston kasvun hidastuttua ja hakkuiden lisäännyttyä.

”Tarkemmin sanoen vain mäntypuuston kasvu on hidastunut. Syitä on monta. Selvityksen huolestuttavin tieto on, että männyn kasvun hidastumista selittää kuivuus. Siihen on vaikein vaikuttaa.”

”Männiköiden kohtalon ikävin selitys on liian reipas kirveen käyttö. Harvennukset ovat olleet paikoin liian voimakkaita.”

”Ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr) kysyi selvityksen kuultuaan, ohjaako nykyinen metsälaki liian aikaisessa vaiheessa hakkuisiin. – – Ohisalon kysymys on vanha, sillä lain pelättiin jo voimaantulovuonnaan 2014 alkavan hidastaa puuston kasvua sekä voivan johtaa liian varhaisiin hakkuisiin.”

”Mutta laki salli myös nuoren metsän hakkaamisen paljaaksi. Ja todellakin, ensimmäiset uuden metsälain häikäilemättömät hyödyntäjät ryhtyivät toimeen jo alkuvuodesta 2014.”

”Luken tuore selvitys puolestaan merkitsee sitä, että oli poliittinen virhe laskea metsien kasvun varaan maailman kunnianhimoisinta hiilineutraalisuustavoitetta. Epävakaiden hiilinielujen säätely ei taivu poliitikkojen oikkuihin. Suomen olisikin pitänyt ja yhä pitäisi keskittyä perusasiaan eli vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.”

Lapin Kansa kiittelee EU:n päästökaupan nykytilaa.

”Päästökauppa korjattiin vasta viisi vuotta sitten, mutta se onnistui hyvin. Päästöoikeuksien hinta nousi nopeasti moninkertaiseksi. Nyt kun saastuttaminen maksaa niin että tuntuu, talous kääntyy vääjäämättä. Se näkyy sähköautobuumina, tuuli- ja aurinkobuumina, tuuli- ja aurinkovoimaloina ja orastavana vetymurroksena.”

”Viikonloppuna EU saavutti alustavan sovun päästökaupan seuraavasta askeleesta. Jäsenmaat, EU-parlamentti ja komissio linjasivat, että päästökauppaa vahvistetaan ja laajennetaan edelleen. Suunta on oikea, koska Euroopan laajuinen päästömarkkina on tehokas, halpa ja tasapuolinen tapa leikata ilmastopäästöjä.”

”Ilmastopäätöksiin liittyy usein riitelyä ja vesitettyjä kompromisseja, mutta nyt EU sopi päästökaupan tulevaisuudesta ilman suurta draamaa. Eurooppa on nähtävästi viimein kypsä sellaiseen ilmastopolitiikkaan, jota tiede meiltä edellyttää.”

”Saamme kiittää ajan hengen muuttumisesta osittain Ukrainan sotaa. Venäjä sai liian pitkään sitoa Euroopan käsiä fossiilitalouden kahlein, mutta nyt on aika sanoa: ei koskaan enää.”