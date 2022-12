Vanhempien kyvyttömyys sopia lapsen asioista on este todelliselle yhteisvanhemmuudelle.

Viranomaisilla ei ole taitoa auttaa, HS totesi jutussaan vainoamisesta eroperheissä (22.12.). Usein varmasti on näin. Viranomaistaito ei kuitenkaan ratkaise sitä, ottaako joku apua vastaan, vaikka se olisi kuinka taidokasta.

Aikuista ihmistä ei voi auttaa, mikäli hän ei itse ole kykenevä ottamaan apua vastaan. Ainoaksi mahdollisuudeksi jää ratkaista huoltajuustilanne lainsäädännön keinoin. Tällöin asia usein pelkistyy kysymykseksi siitä, kenen tarina ja kokemus on uskottavin, mistä saadaan näyttöä ratkaisujen taakse, kuka puhuu totta ja kuka valehtelee. Silloin lapsen etu ja vanhemmuuden sisältö eivät ole enää keskiössä, vaan juridinen näyttö tai sen puute.

Todellinen tuki ja turva lapsen hyvinvoinnille ovat yhteistoimintaan kykenevät vanhemmat riippumatta siitä, ovatko he eronneet vai parisuhteessa. Vanhempien kyvyttömyys sopia lapsen asioista on este todelliselle yhteisvanhemmuudelle. Tilanteessa, jossa toinen osapuoli on kertakaikkisen kyvytön yhteistoimintaan tai vastuulliseen toimintaan ylipäätään vanhempana, on lapsen edun mukaista määrätä huoltajuus yksin toiselle vanhemmalle.

Yksinhuoltajuuden ei sinällään tarvitse tarkoittaa, että lasta vieraannutettaisiin toisesta vanhemmasta. Yksinhuoltajuudessa lasta säännöllisesti tapaava vanhempi voi rakentaa suhdetta lapseen sisällöstä käsin, jos hän on siihen kykenevä ja haluaa sitä. Kun huoltajuuspykälästä ei riidellä, huomio ei kiinnity vanhempien väliseen suhteeseen vaan vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen: mitä juuri minä voin antaa tälle lapselle vanhempana sisällöllisesti, ja miten tarjota hänelle emotionaalista turvaa, tukea ja hyvää kasvuympäristöä.

” Yksinhuoltajuus ei tarkoita, että lasta vieraannutettaisiin toisesta vanhemmasta.

Oikeus hoitaa lapsen asioita on tarkoitettu yksin ja ainoastaan välineeksi kantaa vastuuta lapsen hyvinvoinnista. Se ei ole status tai väline kontrolloida tai käyttää valtaa lapseen tai tämän toiseen vanhempaan. Jos jompikumpi vanhemmista toistuvasti vaatii itselleen oikeuksia olematta itse vastuullinen, hän ei ole soveltuva yhteishuoltajaksi.

Huoltajuusratkaisuissa huomio tulee keskittää vanhemman kykyyn toimia luotettavasti ja sitoutua sopimuksiin, kykyyn toimia vastuullisena vanhempana, kykyyn arvostaa ja kunnioittaa toisia ihmisiä, kykyyn huolehtia lapsesta luotettavasti ja kykyyn neuvotella joustavasti ja toimia yhteistyössä ja ottaa tarvittaessa apua vastaan.

Riidanalaisissa ja lasta vahingoittavissa tilanteissa sosiaalitoimen tehtävä on tuottaa yksilöllistä tietoa vanhemman toimintatavoista suhteessa lapseen. Sosiaalitoimen olisi aika päivittää keinot, miten tätä tietoa saisi jäsenneltyä ja terävöitettyä niin, että se olisi systemaattista sekä yhteismitallista ja näin myös oikeusistuimien hyödynnettävissä. Jatkuva ja pitkäaikainen henkinen tai fyysinen häirintä, väkivalta ja riitely – olivat vanhemmat parisuhteessa tai eronneet – tuhoaa lapsen oikeuden hyvään ja terveeseen kasvuympäristöön. Joskus peruuttamattomasti.

Susanna Airola

sosiaalityöntekijä, Helsinki

