Ruotsalaiset jalkapalloselostajat pysyvät hämmästyttävän usein vaiti. MM-kisojen aikaan suomalaisten selostajien tykitystä tulikin Ruotsissa ikävä.

Jalkapallon arvokisojen seuraaminen Ruotsin televisiosta oli yllättävä kokemus.

Yllättävää oli otteluiden selostus. Suomessa olen tottunut jalkapallo­selostajiin ja kommentaatto­rei­hin, jotka antavat jalkapallo­intonsa pursua yli äyräiden. Toki tarjolla on kovaa asiantuntemusta ja analyysia, mutta myös hehkutusta, huutoa ja hulluttelua.

Sitä ”Ihanaa, Leijonat/Huuhkajat, ihanaa” -meininkiä, joka suuriin urheilulajeihin Suomessa kuuluu.

Mutta Ruotsissa kokemus oli toisenlainen. Ottelu pyörii ja kentällä tapahtuu, mutta selostajat eivät sitä minulle kerro. He ovat pitkiä aikoja hiljaa. Useamman kerran kisojen aikana jouduin etsimään television säädöistä, onko ääni kytketty pois päältä.

Päällä oli.

Huomasin, että jalkapallon arvokisakokemukseeni kuuluikin olennaisesti pelin tapahtumia jatkuvasti selostava ääni. Kaipasin suomenkielistä papatusta, johon olin tottunut. Katsomossa en sitä kaipaa, mutta telkkari on toinen juttu.

Suomalaiset selostajat puhuvat jatkuvalla syötöllä, kun taas ruotsalaiset tuntuivat innostuvan vasta, jos jotain merkityksellistä tapahtui.

Kertoisitte edes niiden pelaajien nimiä!

Miksi ruotsalaiset ovat niin hiljaa? Eikö täällä nimenomaan vannota puheen ja diskuteeramisen nimeen?

Toki selostajista diskuteerattiin kisojen aikana myös Ruotsissa. Tosin Dagens Nyheteriin mielipidekirjoituksen kirjoittanut juniorivalmentaja Johan oli sitä mieltä, että selostajat puhuvat Ruotsissa aivan liikaa.

”Olkaa hiljaa ja antakaa kuvien puhua”, hän vaati.

Miten hiljaa selostajat ovat sitten aiemmin olleet?

Ehkä minä ja Johan katsoimme eri pelejä.

Sitten tajusin, miksi ruotsalaisstudiossa oli hiljaista. Ruotsalaiset selostavat kisatapahtumia kuin laiskat nimenhuutajat, koska kisoissahan pelaavat jotkin aivan muut maat kuin Ruotsi.

Ruotsi eroaa Suomesta, koska Ruotsi on tottunut, että se on mukana melkein kaikissa kisoissa ja saattaa jopa pärjätä. Hehkutus on säästetty omiin peleihin.

Suomi on tottunut siihen, että oma joukkue ei pelaa, joten suomalaisselostajat ovat oppineet selostamaan kaikkia pelejä intohimoisesti.

Hyvä Suomi!

Oli ruotsalaisten hiljaisuudessa jotain hyvääkin. Hiljaisten hetkien aikana ehti ajatella, millainen fiasko näiden kisojen järjestäminen oli.

Kirjoittaja on HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja.