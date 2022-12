Joulunpyhät kokoavat perheet suvun kesken yhteen ja tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun myös vaikeista asioista.

Helsingin Sanomat kertoi (15.12.) salaisuuksien pitkästä varjosta perheiden ja sukujen elämään.

Kasvoin itse alkoholistiperheessä, missä isäni alkoholismi varjosti koko perheemme elämää. Erityisesti joulut olivat vaikeita isälle: hiljentyminen oli loppuaikoina käytännössä mahdotonta. Joulun rauhan sijaan isälleni tuli jouluahdistus, joka tarttui myös lapsiin. Isäni kuoli ollessani teini-ikäinen, ja vasta aikuisena isäksi tultuani olen ymmärtänyt, millaisesta perheestä isäni elämäänsä ponnisti. Väkivaltaisen alkoholisti-isän kasvattamana isäni oli käytännössä mahdotonta olla hyvä vanhempi, kun hän itse ei koskaan ollut saanut mallia tavallisesta perhe-elämästä.

Minulta vei vuosia päästä irti siitä häpeästä, jonka isäni alkoholismi minussa erityisesti lapsena aiheutti. Huonommuuden ja riittämättömyyden leimasta on silti vaikeaa päästä irti.

Omien lasteni kanssa tunnen toisaalta suunnatonta iloa ja ylpeyttä siitä, että he eivät joudu kasvamaan alkoholistiperheessä, mutta samaan aikaan sisälläni on hyvin surullinen pohjavire siitä, että jäin itse aikoinaan paitsi turvallista lapsuutta. Tämä suru on säilynyt ja säilynee loppuelämäni, mutta katkeruus isää kohtaa on päättynyt – tilalle on tullut jopa arvostus siitä, että hän teki oman osansa sukupolvien ketjussa leikkaamalla väkivallan pois lapsuudestani.

” Vaietuista asioista puhuminen vaatii ihmiselämän keskeneräisyyden kohtaamisen.

Vaietuista asioista puhuminen vaatii ihmiselämän keskeneräisyyden kohtaamisen. Erityisen vaikeaa on tunnistaa ja tunnustaa oma keskeneräisyys: kohdata omat virheensä ja tunnustaa, etten osannut tai kyennyt toimia paremmin. Lapsilleni olen luvannut, että otan vastuun virheistäni, joita heidän kanssaan on tapahtunut toivoen armollisuutta niin heiltä kuin itseltäni.

Rehellinen analyysi oman itsensä, perheen, sukujen ja jopa valtioiden tasolla on uskoakseni ainoa tapa päästä aitoon yhteyteen sekä itsensä että toisten kanssa.

Valtioista Saksa ja Venäjä tarjoavat hyvän esimerkin, kuinka tärkeää oman historian pimeiden kohtien läpivalaisu on. Toisen maailmansodan tapahtumat on käyty tarkkaan läpi Saksassa, ja vastaavan tapahtuminen uudestaan tuntuu mahdottomalta. Toisaalta Venäjä omilla toimillaan Ukrainassa osoittaa, miten Neuvostoliiton aikainen historian vääristely ja hirmuhallinnon ihannointi Stalinin tapaan toteutuu hyvin samalla tavalla myös tänä päivänä.

Joulunpyhät kokoavat perheet suvun kesken yhteen ja tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun myös vaikeista asioista. Joululahjoista tärkein, mutta samalla varmasti vaikein, voisi olla avoin keskustelu vaietuista asioista, joiden jälki ulottuu jopa sukupolvien yli.

Rohkeutta ja nöyryyttä tarttua vaikeisiin asioihin se vaatii, mutta samalla se mahdollistaa yhteisen tulevaisuuden rakentamisen puhtaammalta pöydältä. Avoimuudella voisi päästä lopulta anteeksiantoon ja irti katkeruudesta.

Armorikasta joulunaikaa kaikille toivoen.

Jarkko J. Saarinen

Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.