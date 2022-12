Suomen Luonnossa kirjailija ja dokumentaristi Riikka Kaihovaara toteaa, että ympäristöpuhe on usein alarmistista, varoittavaa tai suorastaan doomistista eli tuomiopäivän näkyjä maalailevaa.

”Olen itsekin heilutellut ’loppu on lähellä’ -kylttiä. Siinä on ollut jotain jännittävää, ylemmyydentuntoistakin.”

”Uhkakuvien maalailulla on hyvä tarkoitus: kunhan tämä saatetaan ihmisten tietoon, he havahtuvat ja tekevät parannuksen. Mutta entä jos se ei menekään niin? Tieto lisää tuskaa, mutta ei välttämättä muutu toiminnaksi. Jos aidosti luulee, että ilmastonmuutos tulee ja tappaa huomenna, ihminen saattaa pikemminkin lamaantua. Tai viettää kulutusjuhlaa kuin viimeistä päivää. Vaarana on, että kun arki rullaa kutakuinkin ennallaan, usko ympäristöongelmien vakavuuteen katoaa kokonaan.”

”Meillä on taipumus liioitella muutoksen merkitystä lyhyellä aikavälillä ja aliarvioida pitkällä. Kuinka erilainen maailma olikaan esimerkiksi 200 vuotta sitten?”

”Unohdetaan siis maailmanloppu. Nykyisenkaltainen fossiilikapitalismi sammuu joka tapauksessa. Toivo löytyy eri suunnasta. On suuri ero sillä, pyrimmekö ’pelastamaan sivilisaation’ maailmanlopulta vai rakentamaan rinnalle jotain ihan muuta.”

Mustreadissa ekonomisti Roger Wessman kyseenalaistaa Puolustusvoimien väitteen, jonka mukaan Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys ei vähennä oman vahvan puolustuksen tarvetta.

”Ekonomistin korvissa väite kuulostaa hyvin oudolta. Nato-jäsenyys ei tietenkään poista oman puolustuksen tarvetta, mutta kai sen pitäisi jonkin verran helpottaa Suomen taakkaa maan puolustamisesta?”

”Sotilasliiton hyöty nimenomaan on, että sillä voidaan saavuttaa haluttu suoja pienemmillä kustannuksilla kuin jos jokainen maa hoitaisi puolustuksensa itsenäisesti. – – Riittää, jos Nato-mailla yhdessä on tarpeellinen voima.”

”Mitä useampi maa on mukana jakamassa puolustustaakkaa, sitä pienempi rasitus jäsenmaata kohti. Puolustus on taloustieteen termeillä tyypillinen julkishyödyke.”

”Mitä enemmän panostamme puolustukseen, sitä pienemmällä todennäköisyydellä hyökkääjä pystyisi esimerkiksi valloittamaan Suomen, mutta täydellistä varmuutta emme voi koskaan saada.”

”Vaikka emme voi olla varmoja muiden maiden avusta, Nato-jäsenyys pienentää todennäköisyyttä, että joutuisimme torjumaan hyökkäyksen yksin. Paitsi että muut maat jollain todennäköisyydellä rientävät Suomen apuun, jäsenyys myös toivottavasti toimii pelotteena eli vähentää Venäjän hyökkäyksen todennäköisyyttä.”