Helsingin kaupunki suhtautuu välinpitämättömästi lumenvastaanottopaikan aiheuttamiin ongelmiin.

Helsingin kaupungin lumenvastaanottopaikka Patolassa sijaitsee keskellä yhä tihenevää asutusta. Sinne ajavat lumirekat aiheuttavat joka talvi vaaratilanteita alueen asukkaille. Osa rekoista kulkee kapealla tiellä jopa jalkakäytävien kautta. Erityistä huolta alueella kannetaan lukuisista pienistä koululaisista, joiden koulutielle rekat osuvat.

Kaupungilta myönnetään, että lumirekoista tulee heille joka talvi huolestuneita viestejä alueen asukkailta. Siitä huolimatta kaupunki ei tee asialle mitään. Päinvastoin. Tänä syksynä talomme asukkaat lähettivät alueen liikenneturvallisuudesta yhteisen kirjeen kaupungille. Siihen saadussa vastauksessa rekkojen vauhtia jopa ymmärrettiin, koska ”lumenajoa tehdään niin sanotusti pakkotahtisesti”.

Tänä talvena uutena haasteena on lumenvastaanottopaikan läheisyydessä sijaitseva Hartelan työmaa, joka tukkii omilla isoilla kulkuneuvoillaan aluetta lisää ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Hartela lupasi sentään ottaa asian vakavasti, mutta konkreettisia toimia ei ole juuri näkynyt, ja tilanne on myös heikentynyt. Olemme viestineet myös tästä kaupungille, jonka vastuulla alueen liikenneturvallisuus yksiselitteisesti on, mutta tämäkään ei tuota tulosta.

Aina sanotaan, että asukkaita pitää kuulla heitä koskevissa päätöksissä. Tämä ei todellakaan kohdallamme toteudu. Emme halua, että joku loukkaantuu vakavasti tai kuolee ennen kuin kaupunki suostuu tekemään jotain. Naapurustossamme ymmärretään, että lumi on saatava jonnekin ja Hartelan on rakennettava talo, mutta näitä ei voi tehdä lastemme turvallisuuden kustannuksella. Rekkarallia aiheuttavan lumenvastaanottopaikan ei tule olla keskellä tiheää asutusta.

Riikka Korpinurmi

Patola, Helsinki

