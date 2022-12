Suomen kansanvälisesti ankara progressiivinen tuloverotus leikkaisi voimakkaasti hyvätuloisten saamat tuet.

Julkisuudessa on pidetty pöyristyttävänä, että hallituksen lupaama kertakorvaus sähkön kuluttajille valuu ensisijaisesti hyvätuloisille. Tämä on voitu todeta, kun Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (Vatt) on kertonut itsestäänselvänäkin pidetyn tosiasian, että hyvätuloiset käyttävät moninkertaisesti enemmän sähköä kuin pienituloiset kotitaloudet.

Halua olisi kuulemma ollut sellaiseen järjestelyyn, että kertakorvauksia myönnettäessä olisi otettu huomioon tuensaajien tulotiedot. Tähän ei kuitenkaan voitu mennä, koska asiaa ei ollut valmisteltu riittävän ajoissa ja tuki oli tarpeen saada jakoon mahdollisimman nopeasti.

Tilannetta voitaisiin hieman korjata, jos kertatuki säädettäisiin veronalaiseksi tuloksi. Suomen kansanvälisesti ankara progressiivinen tuloverotus leikkaisi voimakkaasti hyvätuloisten saamat tuet. Marginaalivero nousee helposti jopa yli 50 prosentin, mikä jo puolittaisi tuen ja palauttaisi rahat tältä osin valtion kassaan. Vähäväkisimmät jäisivät usein kokonaan verotuksen ulkopuolelle tai maksaisivat veroa vain parin prosenttiyksikön suuruisena.

Jos tuet säädetään veronalaisiksi, tämä vaatii lainsäädännössä sitä tarkkuutta, jota verolailta edellytetään. Veronalaiseksi säätäminen vaatisi huolellisen valmistelun, joka veisi kyllä aikaa. Mahdotonta se ei kuitenkaan olisi tälläkään vaalikaudella, mutta kiire olisi kova, koska meillä ei ole säädetty taannehtivia verolakeja. Tämä tarkoittaa sitä, että verolaki tulisi säätää ennen kuin kertatuki maksetaan.

Pauli K. Mattila

eläkeläinen, Helsinki

