Kompensaatiorekisteri on vastaus Suomen kolmeen suureen metsäongelmaan

On löydettävä kannustinmallit hakkuiden tasapainon palauttamiseksi mutta samalla varmistettava tähän rahoitus.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen metsien hiilinielu on pienentynyt.

Keskustelu hiilinielujen romahtamisesta on uhkaavasti ajautumassa ratkaisujen hakemisesta hysterisointiin ja jossitteluun siitä, mikä on valtiolle aiheutuva lasku ja kuka sen maksaa.

Olennaisinta olisi nyt keskittyä siihen, kuinka metsien kasvua ja vuotuista hiilitasetta voidaan parantaa. Hakkuiden vuotuisesta volyymista keskustelun sijaan täytyy ensisijaisesti ratkaista, kuinka harvennushakkuut saadaan tehdyksi oikea-aikaisesti ja oikealla käsittelyvoimakkuudella sekä millä keinoin ennenaikaisesti tehtävien päätehakkuiden määrää pienennetään merkittävästi.

Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen selvitysten mukaan Suomessa on kolme keskeistä metsiin liittyvää haastetta. Ensinnäkin harvennus- ja taimikonhoitorästejä on liikaa, jolloin metsien kasvu tietyn ajan kuluessa hidastuu merkittävästi. Ylitiheissä metsissä liian myöhään tehtävien harvennusten jälkeen kasvu ei elvy enää samalla tavalla, koska yhteyttävä latvusmassa on supistunut liikaa.

Toisekseen aktiivisessa metsätalouskäytössä olevissa metsätiloissa harvennukset tehdään monessa tapauksessa aivan liian voimakkaina, jolloin niillä on haitallinen vaikutus puuston kasvuun ja hiilensidontaan. Kolmas haaste on, että Suomen metsiä uudistetaan liian nuorina: niistä yli kolmannes uudistetaan aiemmin kuin metsänhoidon suosituksissa esitetään.

Metsälaki muuttui vuonna 2014, jonka jälkeen metsän uudistamiselle ei ole ollut enää puuston ikään tai läpimittaan perustuvia rajoitteita. On siis löydettävä kannustinmallit hakkuiden tasapainon palauttamiseksi mutta samalla varmistettava tähän rahoitus. Keskustelu hakkuiden rajoittamisesta ei kuulu markkinatalouteen eikä demokratiaan. Sama pätee ajatukseen siitä, että valtio – eli veronmaksajat – maksaa kaiken. Suomessa on valtava määrä yrityksiä, pienyrityksistä aina pörssiyrityksiin, joilla on haaste löytää laadukkaita keinoja aiheuttamiensa päästöjen kompensoimiseksi.

Hyvä uutinen on, että Luonnonvarakeskuksen selvityksen perusteella ratkaisuehdotukset haasteisiin ovat selkeitä ja konkreettisia. Jopa siinä määrin, ettei ole tekosyitä siirtymiselle sanoista tekoihin.

Maankäyttösektoriin liittyvä kaksoislaskentaongelma on ratkaistavissa hyvin helposti valtion ylläpitämän kompensaatiorekisterin avulla, kuten Hiilensidonta ry:n puheenjohtaja Matti Toivonen on useaan otteeseen esittänyt. Ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr) voi tehdä Suomen metsille merkittävän palveluksen huolehtimalla siitä, että hiilensidontarekisteriin liittyvät kysymykset on ratkaistu vielä hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja.

Mikael Beck

toimitusjohtaja, Aari Metsä

