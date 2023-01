Terveydenhuollon henkilöstöpula on vakava, ja samat haasteet näkyvät yksityisellä puolella.

Viime aikoina esillä olleet päivystysten ongelmat ovat jäävuoren huippu tilanteesta, jossa julkisessa terveydenhuollossa eletään. Henkilöstöpula on vakava. Samat haasteet näkyvät myös yksityisellä puolella. Se ei kaikkialla kykene tuottamaan kunnille ja hyvinvointialueille tarvittavia hoivapalveluita tai henkilöstövuokrausta.

Koronatestaamisen merkitys on vähentynyt, ja riskiryhmille on tarjottu rokotuksia kattavasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) korkeatasoiseen lääketieteelliseen arvioon pohjautuvan suosituksen mukaisesti uusia tehosterokotuksia ei tule laajentaa riskiryhmien ulkopuolelle. Tämän myötä henkilöstöä on voitu palauttaa omiin tärkeisiin tehtäviinsä, esimerkiksi vanhustenhoitoon sekä lasten ja nuorten palveluihin.

Valtioneuvoston päätös laajentaa perusterveiden rokotuksia jakamalla rokotteita yksityisille toimijoille on vastuuton. Se pahentaa julkisen terveydenhuollon tilannetta entisestään. Osaavan henkilöstön rekrytointi on nollasummapeliä, jossa ovat mukana sekä julkiset että yksityiset toimijat. Mikäli rokotuksia toteutetaan laajasti yritysten kautta, muut tehtävät lykkääntyvät tai yritykset rekrytoivat tehtäviin uutta henkilöstöä. Näin osaavaa henkilöstöä on entistäkin vähemmän hoitamassa terveydenhuollon tärkeimpiä tehtäviä.

Valtioneuvoston tilaama selvitys terveydenhuollon priorisoinnista valmistui hiljattain. Siinä kuvataan ansiokkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rajallisuutta. Tuntuu erikoiselta, että valtioneuvosto ohjaa rajallisia voimavaroja ja yhteistä rahaa vaikuttamattomaksi todettuihin terveiden työikäisten uusiin tehosterokotuksiin.

Markus Paananen

johtaja, yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Timo Lukkarinen

terveysasemien johtajalääkäri

Helsingin kaupunki

