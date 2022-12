Lähteminen ei onnistu aina ilman ulkopuolisten apua.

Kiitos Hesarille parisuhdeväkivaltaa koskevista jutuista. On todella tärkeää, että tämä ilmiö nostetaan valokeilaan.

Haluaisin nostaa esiin kaksi aiheeseen liittyvää asiaa. Ensinnäkin, mistä tietää, että kannattaa lähteä suhteesta? Vastaus on pelko. Jos tuntee edes hieman pelkoa ja vaikka ei osaisikaan sanoa, miksi pelkää toista ihmistä, pelontunne antaa erinomaista osviittaa: jos pelkäät, lähde. Pelontunne ja pelkäämisen syyt voimistuvat ajan oloon lähes poikkeuksetta.

Lähteminen ei kuitenkaan onnistu aina. Ulkopuolisten on äärimmäisen tärkeä ymmärtää, että väkivaltaisessa suhteessa oleva ihminen on ikään kuin suljettu häkkiin ja väkivaltainen osapuoli on heittänyt avaimen pois. Lähtö voi olla mahdotonta. Siksi ulkopuolisen on usein tehtävä aloite ja miettiä läheiselle tapa päästä pois suhteesta.

Lähtenyt

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

