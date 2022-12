Astronauteilla oli mukanaan sekä 16 mm:n että 35 mm:n elokuvakameroita ja niillä kuvattiin myös Kuun pinnalla.

Elokuvaohjaaja Markku Pölönen väittää, että kuulennoista olisi todisteena ainoastaan heikkolaatuista videokuvaa (HS 24.12.). Tämä ei pidä paikkaansa, sillä astronauteilla oli mukanaan sekä 16 mm:n että 35 mm:n elokuvakameroita ja niillä kuvattiin myös Kuun pinnalla. Lisäksi kantoalusten lähtöjä ikuistettiin Maassa 65 mm:n filmille.

Astronauttien kuvaamat filmit tuotiin Maahan ja kehitettiin. Toisin kuin Pölönen väittää, ne ovat yhä tallessa Nasan arkistossa ja Yhdysvaltain kansallisarkistossa, ja niitä on käytetty monissa dokumenttielokuvissa (esimerkiksi In the Shadow of the Moon vuodelta 2007).

Kuusta lähetettiin myös suoria tv-lähetyksiä, mutta niissä jouduttiin käyttämään sen ajan analogista videosignaalia.

Kuussa kuvattu filmimateriaali tekee huikaisevan vaikutuksen elokuvateatterin valkokankaalla. Kinofilmin resoluutio on aivan eri luokkaa kuin televisiolähetyksen kuvantarkkuus.

Markus Lång

Helsinki

