Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Rautjärven kirkon palo toi suomalaisten joulunviettoon järkyttävän käänteen.

”Poliisi on vahvistanut epäilevänsä, että tulipalo sytytettiin tahallaan samaan aikaan, kun kirkon sisällä oli jumalanpalveluksessa noin 30 ihmistä. Kaiken lisäksi ainakin kahdelle kirkon ovista oli viritetty naruja, joiden ilmeisenä tarkoituksena oli jättää ihmiset loukkoon.”

”Naruista huolimatta paniikkia ei syntynyt, kaikki pääsivät tulta pakoon, kukaan ei loukkaantunut eikä ihmishenkiä menetetty kirkolla.”

”Kun kirkon rauniot olivat vielä ilmiliekeissä, sosiaalisessa mediassa velloi jo syyllisten etsintä täydellä vauhdilla. Epäilty törkeä tuhotyö on teko, joka on omiaan järkyttämään ihmisiä laajasti – ja pahimmassa kuviteltavissa olevassa tapahtumaketjussa se saattaisi johtaa jopa yhteiskuntarauhan horjumiseen.”

”Huhujen ja heittojen tasolla syyllisyyttä ehdittiin vierittää jo useille erilaisille ihmisryhmille satanisteista ja maahanmuuttajista alkaen. Rautjärven sijainti aivan itärajan tuntumassa kiihdytti puolestaan joidenkin mielikuvitusta niin, että tapahtumien taustalla oltiin näkevinään yhtymäkohtia Venäjään ja Ukrainan sotaan.”

”Siivet alkoivat katkeilla pahimmilta huhuilta siinä vaiheessa, kun poliisi ilmoitti tutkivansa mahdollisuutta, että pian kirkkopalon jälkeen Rautjärvellä syttynyt talopalo liittyy tapahtumiin.”

”Suomessa on tapahtunut 2000-luvulla yli kaksikymmentä uskonnollisten rakennusten tuhopolttoyritystä, ja niistä kymmenkunta on johtanut vakavaan tuhoon. Aiemmista tuhopoltoista poiketen Rautjärven kirkon paloon liittyy erityisen rankka rikosepäily ison ihmisryhmän hengen vaarantamisesta, ja siksi poliisin on tehtävä nopeasti kaikkensa sen selvittämiseksi.”

”Mikäli kirkon palolla, myöhemmällä talopalolla ja sieltä löytyneellä ruumiilla on yhteys toisiinsa, poliisin täytyy pystyä kertomaan tapahtuneen taustat julkisuuteen riittävän suoraan myös siinä tapauksessa.”

”Nykyisenä somen, sodan ja koronan kiristämänä aikana on entistä tärkeämpää se, että mitään virheellisiä vihjailuja tai huhuja ei saa antaa jäädä vellomaan ihmisten mieliin.”

Iltalehti toteaa, että Rautjärven kirkon tuhoutuminen oli joulunpyhien murheellinen uutinen.

”Joka tapauksessa, tietämättä Rautjärven teon taustoja, mielenterveyden ongelmat ovat uusi kansantauti. Niiden tunnistaminen ja tunnustaminen ovat helpottuneet, mutta hoito laahaa jäljessä.”

”OECD:n mukaan mielenterveyden häiriöt maksavat Suomessa vuosittain noin yksitoista miljardia euroa.”